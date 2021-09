S.T.DUPONT : Résultats au 30 juin 2021 (Premier trimestre 2021-2022) – Non audités

17 septembre 2021

Résultats au 30 juin 2021 (Premier trimestre 2021-2022) – Non audités

A fin juin, le chiffre d’affaires est en hausse de +70,9%.

Le résultat opérationnel ressort à -1 million d’euros en croissance par rapport à l’exercice précédent (-2,9 millions au 30 juin 2020).

CHIFFRE D’AFFAIRES

Par marché

(En millions d'euros) 30/06/2021 30/06/2020 vs 30/06/2020 France 0,9 0,7 42,5% Europe distribution contrôlée (hors France) 1,2 0,6 99,3% Asie Distribution Contrôlée 1,5 1,2 28,7% Total Distribution contrôlée 3,7 2,5 50,2% Agents & Distributeurs 3,3 1,6 102,0% Total Ventes de produits 7,0 4,1 70,9%

Sur ce premier trimestre 2021-22, le chiffre d’affaires Produits du Groupe a augmenté très fortement par rapport à l’exercice précédent, qui avait été perturbé par les mesures de restrictions liées à la situation sanitaire.

L’ensemble des marchés ont connu un rebond de leur activité sur les 3 premiers mois de l’année.

La distribution contrôlée progresse de +50,2% avec une forte hausse en Europe portée par les ventes grossistes/détaillants et le e-commerce.

L’Asie réalise également un 1er trimestre très encourageant : Hong-Kong (+30%) et Japon (+28%).

Le réseau des Agents et Distributeurs réalise une belle performance (+102%) après un exercice 2020-21 très difficile.

La Chine, l’Amérique du Nord et le Moyen Orient sont les 3 marchés qui ont le plus progressé.

Par ligne de produits

(En millions d'euros) 30/06/2021 30/06/2020 vs 30/06/2020 Briquets & Stylos 5,0 2,4 108,1% Maroquinerie, Accessoires & PAP 2,0 1,7 19,4% Total Ventes de produits 7,0 4,1 70,9%

Le premier trimestre est marqué par une reprise importante de l’activité sur les catégories Briquets, Instruments à Ecrire et Prêt à Porter.

Les ventes Briquets (+139% vs 1er trimestre 2020) sont portées par les produits catalogue et notamment la nouvelle offre sur Ligne 2 Cling ainsi que les nouveaux Mini Jet Made in France.

La croissance sur les Stylos (+41%) a été réalisée grâce aux ventes D-Initial et D Line sur les marchés Moyen-Orient, France et US.

Les ventes Prêt à Porter en Corée ont permis de compenser les baisses enregistrées sur la Maroquinerie (-29%) et sur les Ceintures (-26%), tandis que les Accessoires Cigares maintiennent un excellent niveau de ventes (+75%) sur la même tendance que celle connue en 2020-21.





RESULTATS

Compte de résultat (non audité)

En millions d’euros

Non audité Trimestre 1 30/06/2021 30/06/2020 Variation Ventes 7,0 4,1 +2,9 Marge Brute 3,4 1,0 +2,4 % 49,0% 23,8% +25,2 pt Frais Généraux -5,4 -5,2 -0,2 Résultat Opérationnel Courant (hors Redevances) -1,9 -4,2 +2,3 Redevances +0,9 +0,7 +0,2 Autres produits et charges 0,0 +0,6 -0,6 Résultat Opérationnel -1,0 -2,9 +1,9 Résultat Operationnel hors APC -1,0 -3,5 +2,5 Résultat Financier 0,0 -0,2 +0,2 Impôts -0,1 0,0 -0,1 Résultat Net -1,0 -3,2 -2,2 % -15,9% -78,1% +62,1 pts

A la fin du premier trimestre, le taux de marge brute s’établit à 49% du chiffre d’affaires en hausse de +25,2 points par rapport au 30 juin 2020. Cette forte amélioration s’explique par la reprise d’activité sur les 3 premiers mois de l’année qui a permis une meilleure absorption des coûts indirects.

les frais généraux sont en légère augmentation de 0,2 million d’euros par rapport à Q1 2020-2021, notamment sur la partie frais de communication liés aux distributeurs qui suit l’évolution des ventes.

Les Autres Produits et Charges sont en évolution défavorable de -0,5 million d’euros en raison de la subvention pour chômage partiel comptabilisée l’an dernier.

Le Résultat net ressort à -1 million d’euros, en amélioration de +2,2 million d’euros par rapport au 30 juin 2020.

