RUSH FACTORY OYJ | Johdon liiketoimet





Niemelän Markka & Ropo Oy on luovuttanut osakkeita aiemmin tiedotetun rahoitussopimuksen mukaisesti. Kaikkiin rahoitussopimuksen perusteella luovutettuihin osakkeisiin liittyy päiväkohtainen myyntirajoitus. Rahoitussopimus on voimassa 31.12.2022 saakka. Niemelän Markka & Ropo Oy:n omistaja, Markus Niemelä, on Rush Factory Oyj:n hallituksen jäsen.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Niemelän Markka & Ropo Oy, Oikeushenkilö



Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö





Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Markus Niemelä

Asema: Hallituksen jäsen





Liikkeeseenlaskija:

Nimi: Rush Factory Oyj

LEI: 7437005EAHL4V304R216

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437005EAHL4V304R216_20210917143726_2





____________________________________________





Liiketoimen päivämäärä: 17.09.2021

Kauppapaikka: KAUPPAPAIKAN ULKOPUOLELLA

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS





Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000348909





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 65000 Yksikköhinta: 2,70 EUR





Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 65000 Yksikköhinta: 2,70 EUR









Lisätietoja:

Mika Metsämäki, toimitusjohtaja, mika@rushfactory.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81