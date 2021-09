Publication du Rapport Financier Semestriel 2021 Groupama

English French



Groupama annonce avoir publié ce jour sur son site internet et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport Financier Semestriel 2021.



Ce document intègre les comptes combinés pour le premier semestre 2021, le rapport semestriel d’activité, l’attestation du responsable du rapport Financier Semestriel, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l’examen des comptes condensés consolidés semestriels.



Le rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société (www.groupama.com), dans la rubrique Finance / Information Financière / Résultats et rapports financiers (en version française et en version anglaise).



