Rogers et Fido offriront en précommande les tout nouveaux iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini et iPad à compter du 17 septembre

TORONTO, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers et Fido offriront la meilleure gamme d’iPhone qui soit, notamment les élégants et novateurs iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 et iPhone 13 Mini, ainsi que le hautement performant et abordable iPad (9e génération). Repensés à l’intérieur comme à l’extérieur, les appareils iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max offrent le système de caméra professionnel le plus évolué à ce jour sur iPhone, l’écran Super Retina XDR avec ProMotion, une plus grande autonomie de la batterie, la puce A15 Bionic conçue par Apple avec processeur graphique 5 cœurs et une expérience 5G évoluée. De conception élégante et durable, iPhone 13 et iPhone 13 Mini sont dotés du système de caméra double le plus évolué à ce jour pour iPhone et de la puissante puce A15 Bionic.



Les clients pourront précommander les appareils de la gamme iPhone 13 à compter du 17 septembre et pourront les obtenir dès le 24 septembre. L’iPad (9e génération) sera offert à compter du 24 septembre. Pour obtenir tous les renseignements relatifs à la tarification et à la disponibilité, veuillez consulter rogers.com/iphone et fido.ca/iphone.

« Nous sommes très heureux d’offrir la toute nouvelle gamme d’iPhone munie de nouvelles fonctionnalités puissantes. Cette année, les Canadiens ont encore plus de raisons de choisir Rogers, affirme Dave Fuller, président, Sans-fil, Rogers Communications. Les clients de Rogers ont accès au réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays1, à d'excellentes options de financement ainsi qu’à des offres exclusives comme celles de Disney+ et Apple Music, et un service de livraison supérieur comme Pro chez vous. »

Offrant une expérience 5G évoluée avec plus de bandes 5G, la gamme iPhone 13 fonctionne à plus d’endroits sur le réseau 5G pour une couverture et une performance accrues2. Commercialisés en quatre superbes finis – graphite, or, argent et le tout nouveau bleu sierra –, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont équipés du nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, rendant l’expérience tactile encore plus rapide et réactive. Ces appareils procurent également une autonomie de batterie sans précédent pour iPhone – iPhone 13 Pro Max dure jusqu’à deux heures et demie de plus par jour qu’iPhone 12 Pro Max –, ainsi qu’une nouvelle capacité de stockage de 1 To, et sont protégés par la surface avant Ceramic Shield, plus résistante que tout autre verre de téléphone intelligent. Les nouvelles caméras ultra grand-angle, grand-angle et à téléobjectif, propulsées par la puce A15 Bionic d’Apple, représentent les plus grandes avancées du système caméra Pro jamais réalisées en matière de photos et de vidéos époustouflantes. Ces technologies permettent de déployer de nouvelles capacités photographiques impressionnantes, comme la macrophotographie au moyen de la caméra ultra grand-angle et une performance jusqu’à 2,2 fois supérieures dans des conditions de faible éclairage au moyen de la caméra grand-angle, de nouvelles fonctions de photographie informatique, comme les styles photographiques pour personnaliser l’apparence des images dans l’application Appareil photo, ainsi que le mode Nuit sur toutes les caméras. L’enregistrement vidéo fait d’énormes progrès grâce au mode Cinématographique, pour de magnifiques transitions dans la profondeur de champ, la macro vidéo, la vidéo en accéléré et au ralenti, ainsi que de meilleurs résultats dans des conditions de faible éclairage. Les deux modèles offrent également l’enregistrement vidéo de qualité professionnelle de bout en bout grâce à la technologie Dolby Vision et, pour la première fois, la technologie ProRes, seulement sur iPhone.

iPhone 13 et iPhone 13 Mini de nouvelle génération présentent un magnifique design aux bords plats et élégants, ainsi que quatre nouvelles couleurs sublimes : rose, bleu, minuit et comète3. Les deux modèles intègrent d’importantes innovations, notamment le système à caméra double le plus évolué jamais vu sur iPhone, qui comprend une nouvelle caméra grand-angle avec de plus gros pixels et une stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur améliorant les photos et les vidéos dans des conditions de faible éclairage, une nouvelle façon de personnaliser la caméra avec des styles photographiques, et le mode Cinématographique, qui apporte une nouvelle dimension aux vidéos. Dotés de la puce A15 Bionic conçue par Apple, iPhone 13 et iPhone 13 Mini offrent également un fonctionnement ultrarapide et une excellente efficacité énergétique, une meilleure autonomie de la batterie, un écran Super Retina XDR plus lumineux qui donne vie au contenu, une durabilité incroyable grâce à la surface avant Ceramic Shield, le double de l’espace de stockage pour l’entrée de gamme, soit 128 Go, une certification IP68 de premier plan relative à la résistance à l’eau et une expérience 5G évoluée.

L’iPad est doté de la puissante puce A13 Bionic conçue par Apple, qui améliore la performance de 20 % par rapport à la génération précédente. Il conserve néanmoins toute l’autonomie de sa batterie, qui peut fonctionner la journée4, et son excellent rapport qualité-prix. Pour la première fois, le magnifique écran Retina de 10,2 po de l’iPad est doté de la fonction True Tone, qui ajuste l’affichage à l’écran en fonction la température de couleur de la pièce. L’iPad propose également une nouvelle caméra avant ultra grand-angle de 12 mégapixels avec cadrage centré, la prise en charge de l’Apple Pencil (1re génération) et du Smart Keyboard, ainsi qu’iPadOS 15 intuitif, en plus d’un espace de stockage de 64 Go, soit le double de celui de la génération précédente.

Récemment, Opensignal5 a classé le réseau 5G de Rogers au premier rang dans cinq catégories, y compris la portée, l’accessibilité et les vitesses de téléversement. Rogers offre le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays. Ainsi, plus de 1 000 communautés partout au pays (70 % de la population) auront accès à la 5G de Rogers. En plus d’offrir les appareils les plus récents sur le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, Rogers propose les données illimitées à partir de 15 Go de données à haute vitesse (vitesse réduite ensuite) sans frais d’utilisation excédentaire avec les forfaits Infini de Rogers, ce qui permet aux clients de profiter de tous les avantages de leurs nouveaux appareils 5G sans avoir à se soucier de leur utilisation de données et de leur facture mensuelle. Le forfait Infini de Rogers est le seul forfait sans-fil qui vous permet d'accéder à Disney+ pendant 6 mois et Apple Music sans frais supplémentaires.

Avec Fido, vous ne manquerez rien grâce aux forfaits sans-fil qui comprennent la Protection dépassement de données et l’option Un boost de données sans frais. Les clients peuvent donc utiliser leurs nouveaux téléphones tout en se faisant moins de soucis quant à leur consommation de données. Les clients de Fido abonnés à certains forfaits peuvent également profiter d’avantages hebdomadaires exclusifs et de cadeaux intéressants grâce au programme Fido XTRA. Plus tôt cette année, Fido est devenu la première marque complémentaire à offrir des options de financement d’accessoires à 0 % d’intérêt, ce qui signifie que les clients peuvent doter leur nouvel appareil iPhone des accessoires qu’ils aiment.

À compter du 17 septembre, les renseignements sur la tarification et les données des forfaits seront accessibles à rogers.com/iphone et à fido.ca/iphone.

Pour en savoir plus sur les produits Apple, consultez www.apple.com.

À propos de Rogers



Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias, et travaille à bâtir et à étendre des réseaux de classe mondiale pour offrir la prochaine génération de connectivité aux entreprises et aux consommateurs canadiens, et pour contribuer à l’avenir du pays. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous offrons le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

Pour en savoir plus



media@rci.rogers.com



1-844-226-1338

_____

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles au Tr2 de 2021. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Un forfait Données est requis. Les technologies 5G, gigabit LTE et VoLTE et le service Appels WiFi sont offerts dans certains marchés et par certains fournisseurs de services. Les vitesses sont établies en fonction du débit théorique et varient en fonction des conditions du site et du fournisseur. Pour obtenir des détails sur la 5G et la couverture du réseau LTE, les clients peuvent communiquer avec leur fournisseur ou consulter le site apple.com/ca/fr/iphone/cellular/.

3 Désormais, chaque achat d’un appareil iPhone 13 contribuera directement au Fonds mondial pour lutter contre les pandémies comme la COVID-19 et le SIDA.

4 L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’utilisation et des réglages.

5 Prix Opensignal – Canada : rapport sur l’expérience 5G (août 2021), selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er avril 2021 au 29 juin 2021. © 2021 Opensignal Limited.