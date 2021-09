Le CN présente les détails de son plan stratégique

Son plan ambitieux de création de valeur vise un bénéfice d’exploitation supplémentaire de 700 millions de dollars canadiens, ainsi qu’un ratio d’exploitation de 57 % pour 2022



La mise à profit des investissements stratégiques antérieurs et du bon état du réseau existant permettra de réduire les dépenses en immobilisations à environ 17 % des produits d’exploitation pour 2022 tout en préservant l’engagement envers la sécurité et le service à la clientèle

Le CN reprendra le programme de rachat d’actions précédemment autorisé par le Conseil d’administration. Des rachats d’actions d’une valeur de 1,1 milliard de dollars canadiens seront effectués d’ici à la fin de janvier 2022

MONTRÉAL, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui les détails de son plan stratégique et financier de création de valeur, intitulé « En avant toute – Redéfinir le transport ferroviaire », qui permettra au CN de continuer à offrir un service de grande qualité à ses clients tout en favorisant une croissance rentable et des rendements améliorés pour les actionnaires. Le plan annoncé aujourd’hui s’appuie sur le plan stratégique du CN de janvier 2021 et vise à faire de la Compagnie un chef de file dans les domaines de la sécurité, de la valeur pour les clients, de l’excellence opérationnelle, du développement durable et de l’inclusion sociale, tout en offrant aux actionnaires le meilleur rendement de l’industrie.

« Le CN a pour ambition de créer le premier chemin de fer du 21e siècle en investissant méthodiquement dans les technologies afin d’offrir un service de haute qualité aux clients, d’améliorer la sécurité et la durabilité, de créer de la capacité et de réduire les coûts et les retards. Tout comme le CN a été le premier à mettre l’accent sur l’efficacité pour accroître la fiabilité, nous sommes maintenant bien placés pour mener le secteur dans sa prochaine transformation en investissant dans la réussite de nos clients, de notre personnel et des collectivités que nous desservons tout en affichant des résultats financiers améliorés. »

– Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN

« Nous avons passé les dernières années à réaliser d’importants investissements stratégiques axés sur le client dans notre réseau, notre technologie, notre développement durable et notre personnel. Ces investissements nous ont permis de fournir un service de haute qualité à nos clients et nous placent en bonne posture pour générer des rendements plus durables pour les actionnaires à long terme. Je suis persuadé que la haute direction du CN, une équipe de cheminots de classe mondiale qui s’efforce de redéfinir le secteur ferroviaire, possède les compétences et la détermination nécessaires pour mener la Compagnie vers cette prochaine étape passionnante. »

– Robert Pace, président du Conseil d’administration, CN

La vision du CN pour l’avenir (1)

Le CN est une franchise unique en son genre, qui compte un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km) reliant les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis. Seul chemin de fer à disposer d’un tel accès aux trois côtes, le CN possède le meilleur réseau ferroviaire en Amérique du Nord pour favoriser une croissance durable et rentable à long terme.

Le CN a présenté un plan qui est à la fois ambitieux et réalisable. La Compagnie s’attachera à redéfinir l’exploitation ferroviaire, à stimuler une croissance rentable et à apporter des améliorations structurelles pour la prochaine génération. Le CN a procédé à un examen approfondi de tous les leviers des produits d’exploitation et des coûts et a ciblé des améliorations du bénéfice d’exploitation de 700 millions de dollars canadiens pour soutenir la croissance future. Pour réaliser ces améliorations en 2022, le CN entend adopter une approche équilibrée qui comprend un examen stratégique des activités non ferroviaires et une optimisation de la productivité du travail.

Pour 2022, le CN prévoit augmenter le bénéfice par action (BPA) de 20 % environ et faire passer son ratio d’exploitation à 57 %. De plus, le CN revoit sa structure du capital et son levier financier en vue d’augmenter le total des sommes versées aux actionnaires.

Le CN s’est engagé à atteindre l’excellence opérationnelle et à créer de la valeur pour ses actionnaires grâce aux mesures suivantes :

Reprendre les rachats d'actions ordinaires : Le CN recommencera à racheter des actions ordinaires sous le régime précédemment approuvé par le Conseil d'administration du CN en janvier 2021 et devrait effectuer le restant des rachats d'actions d'une valeur de 1,1 milliard de dollars canadiens d'ici à la fin de janvier 2022.





Augmenter les rendements pour les actionnaires : Le CN examine la structure du capital et le levier financier en vue d'augmenter le total des sommes versées aux actionnaires, y compris des rachats d'actions ordinaires de l'ordre de 5 milliards de dollars canadiens pour 2022.





Réduire les dépenses en immobilisations : Le CN prévoit de réduire les dépenses en immobilisations à 17 % des produits d'exploitation en 2022, en raison du bon état actuel de son réseau et de l'engagement absolu et inébranlable de la Compagnie envers la sécurité et le service à la clientèle. Le CN prévoit de maintenir les dépenses en immobilisations à 17 % des produits d'exploitation pour 2023-2024, à moins que le marché ne subisse des changements importants.





Réaliser des rendements financiers incontestables : Le CN s'est engagé à obtenir un rendement total des actionnaires (RTA) se situant dans le quartile supérieur, à être le chef de file du secteur en matière de croissance interne des produits d'exploitation grâce à ses activités intermodales, et à améliorer constamment sa marge d'exploitation.





Diminuer le ratio d'exploitation : Le CN vise à atteindre un ratio d'exploitation de 57 % pour 2022 grâce aux mesures suivantes :

Donner la priorité à l'exploitation ferroviaire, notamment la vitesse des wagons, la vitesse des trains et la longueur des trains, et s'engager à rechercher des options de rechange stratégiques pour les activités non ferroviaires adjacentes qui ne sont pas les meilleures de leur catégorie; Rationaliser sa structure de coûts en allégeant la gestion, notamment les fonctions de soutien, afin d'améliorer la productivité du travail en accélérant la rapidité et la qualité de la prise de décisions.



Le CN vise à atteindre un ratio d’exploitation de 57 % pour 2022 grâce aux mesures suivantes :

Le CN estime qu’un ratio d’exploitation de 57 % est optimal dans un monde où les clients et les organismes de réglementation mettent plus que jamais l’accent sur l’élargissement du choix, du service et de la fiabilité pour les clients.

Dans le cadre de son plan stratégique et financier, le CN réaffirme les cibles de ses perspectives financières pour 2021, soit une croissance à deux chiffres du BPA dilué rajusté par rapport au BPA dilué rajusté de 5,31 dollars canadiens de 2020, des dépenses en immobilisations d’environ 3,0 milliards de dollars canadiens et des flux de trésorerie disponibles se situant entre 3,0 et 3,3 milliards de dollars canadiens(2).

S’efforcer d’être à la pointe de l’industrie dans le domaine des engagements ESG

Le CN dispose d’une équipe de direction expérimentée et de grande qualité, qui a fait ses preuves dans l’exécution d’une stratégie tournée vers l’avenir dans le cadre d’un avenir durable. Le CN demeure le chef de file du secteur en matière d’efficacité énergétique et carbonique, avec un engagement sans compromis pour la sécurité et en améliorant son profil de gouvernance d’entreprise de haut niveau. Les principaux progrès réalisés dans le cadre de notre plan visant à exercer nos activités de façon responsable sont les suivants :

Fixer un objectif scientifique de réduction de 43 % de l’intensité des émissions de carbone par rapport aux niveaux de 2019 d’ici à 2030;

Devenir le chef de file du secteur ferroviaire nord-américain dans le domaine du rendement du carburant, grâce à une consommation de carburant pour locomotive par tonne-mille brute inférieure d’environ 15 %;

Instaurer un vote consultatif annuel sur le Plan d’action climatique du CN;

Harmoniser la rémunération de la haute direction avec les objectifs ESG, notamment la sécurité et le rendement du carburant;

Réduire l’âge de la retraite obligatoire et limiter la durée des mandats au sein du Conseil d’administration;

Ajouter deux nouveaux administrateurs en 2021, ce qui s’ajoute à l’annonce, en mars 2021, que le président de notre Conseil d’administration ne se représentera pas à la fin de son mandat en 2022;

Établir une cible d’au moins 50 % d’administrateurs non membres de la direction provenant de groupes diversifiés, ce qui inclut la parité de genre, d’ici à la fin de 2022.



S’engager à renforcer la concurrence

La proposition de regroupement du CN avec le Kansas City Southern (« KCS »), malgré la résiliation dont la transaction a récemment fait l’objet, a permis de réaffirmer la position du CN en tant que premier chemin de fer nord-américain et de lui assurer un montant supplémentaire de 700 millions de dollars américains en frais de résiliation.

Le CN continuera de dialoguer avec les acteurs du marché, les chemins de fer et les expéditeurs afin de s’assurer que toutes les dispositions réglementaires sont appliquées de façon équitable et que les clients ne subissent pas d’effets anticoncurrentiels découlant d’un regroupement entre le Canadien Pacifique et le KCS.

Conférence téléphonique et renseignements supplémentaires

Le CN tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 8 h, heure de l’Est, afin de discuter de son plan stratégique et financier de création de valeur. Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN, animera la conférence téléphonique.

Les personnes qui désirent participer par téléphone doivent composer le 1 866 324-3683 (Canada et États-Unis) ou le 1 509 844-0959 (international), et utiliser le mot de passe 4682157. Nous demandons aux participants de composer le numéro 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

Le CN diffusera la présentation en direct et fournira les diapositives accompagnant les allocutions des dirigeants dans la section « Investisseurs » de son site Web, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs. La webdiffusion sera disponible après la fin de la conférence téléphonique.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

