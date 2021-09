Association canadienne du vapotage : Les académiques mettent en garde contre les conséquences involontaires d'une réglementation restrictive

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un groupe de 15 scientifiques, spécialisés dans la recherche sur les dépendances et le tabac, ont publié un essai, publié par l'American Public Health Association, appelant à une approche plus équilibrée de la réglementation du vapotage. Lorsqu'un groupe de scientifiques unit ses forces pour défendre les avantages potentiels du vapotage pour la santé publique, les gouvernements du monde entier devraient en tenir compte. Une section révélatrice de leur essai se concentre sur la façon dont le vapotage peut augmenter l'abandon du tabac, ce qui a été prouvé par plusieurs méthodes de recherche, y compris des études randomisées, des études de population et des ventes de cigarettes.



L'Association canadienne du vapotage (ACV) a fait part de ses inquiétudes concernant l'interdiction des arômes et la taxe d'accise actuellement proposées par le Canada, au motif qu'une telle réglementation réduirait l'attrait du vapotage et entraînerait une augmentation du taux de tabagisme. Les inquiétudes de l’ACV ont souvent été rejetées comme étant unilatérales, par contre la publication de ce document par des chercheurs hautement crédibles dans le domaine du tabac et de la toxicomanie devrait inciter les organismes de réglementation à réévaluer les preuves relatives au vapotage.

"Une étude des Centers for Disease Control and Prevention a rapporté qu'en 2018, 15,1 % des fumeurs avaient arrêté de fumer pendant 6 mois ou plus en utilisant des e-cigarettes, contre 3,3 % en utilisant d'autres produits du tabac sans cigarette et 6,6 % en n'utilisant aucun produit du tabac", ont déclaré les auteurs.

Les auteurs citent de nombreuses études qui démontrent que le vapotage s'est avéré plus efficace que les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) et notent que "les résultats des études de population sont cohérents avec un quasi-doublement du succès des tentatives d'abandon, constaté dans les essais contrôlés randomisés, et avec le fait que les e-cigarettes sont l'aide la plus utilisée par les fumeurs dans leurs tentatives d'abandon."

Ils ne laissent aucune place à l'incertitude en déclarant que "les fumeurs qui ne parviennent pas à arrêter de fumer avec des méthodes de sevrage fondées sur des preuves doivent être bien informés des risques relatifs du vapotage et du tabagisme et du potentiel du vapotage pour les aider à arrêter de fumer."

La recherche indique que les cigarettes et les produits de vapotage sont des substituts les uns des autres, ce qui entraîne une élasticité croisée positive de la demande qui est sensible à tout changement apporté au prix des articles. L'auteur donne cet exemple : "Une étude a associé une taxe sur les e-cigarettes du Minnesota à une augmentation du tabagisme chez les adultes et à une réduction de l'arrêt du tabac, estimant que taxer les e-cigarettes au même taux que les cigarettes à l'échelle nationale pourrait dissuader 2,75 millions de fumeurs d'arrêter de fumer sur une décennie." La probabilité que les fumeurs actuels choisissent de revenir au tabac serait un revers dévastateur pour le Canada. Cette sensibilité au prix a déjà été observée en Nouvelle-Écosse, où de nombreux fumeurs ont recommencé à fumer ou à acheter leurs produits de vapotage sur le marché noir après l'interdiction et la taxation des arômes.

Le vapotage s'est avéré être un outil efficace de réduction des méfaits pour les fumeurs qui cherchent une alternative au tabac. Le vapotage peut être une aide efficace pour arrêter de fumer, mais les taxes et l'interdiction des arômes risquent d'annuler tout résultat positif qui pourrait être obtenu. Le rejet de la science par les autorités sanitaires canadiennes prive le public d'outils accessibles et éprouvés. Le vapotage a réussi à perturber le tabagisme en modernisant les options offertes aux fumeurs. Grâce au vapotage, le Canada a enregistré des réductions remarquables des taux de tabagisme qui stagnaient depuis des années.

