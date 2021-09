English Spanish

WISeKey firma memorandos de entendimiento con los gobiernos de La Línea y Gibraltar para desarrollar un Centro de Excelencia de la 4.a Revolución Industrial para liderar la innovación en la región

Mr. Fabian Picardo, Chief Minister of Gibraltar and Mr. Juan Franco, Mayor of La Línea de la Concepción

@WISeKey join forces with #Gibraltar @Ayto_LaLinea for a joint #4IR Center of Excellence

Ginebra, Gibraltar, La Línea - 20 de septiembre de 2021 – WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey “) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una compañía líder a nivel mundial en ciberseguridad, IA, cadena de bloques e IoT, anunció hoy las firmas de dos memorandos de entendimiento (MoUs) con el Sr. Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar y el alcalde de La Línea de la Concepción, Sr. Juan Franco, para el desarrollo de un Centro de Excelencia de la 4.a Revolución Industrial (Centro de Excelencia LLG 4IR) liderando así la innovación en la región.

La 4.a Revolución Industrial modifica las dinámicas de la tecnología y la cadena de creación de valor, la cooperación internacional y la forma en que las compañías integran su investigación y su tecnología con el fin de crear valor para sus clientes. Surgen nuevos modelos empresariales y de cooperación mediante la integración de socios comerciales y clientes. El modelo de negocio conjunto del Centro de Excelencia 4IR busca ayudar a las empresas emergentes innovadoras en temas como IA, cadena de bloques, IoT, satélites, drones, ciberseguridad y Quantum para realizar actividades colectivas de I+D, promover sus tecnologías a nivel internacional, facilitar la rápida adaptación y la incorporación de soluciones basadas en 4IR, fomentar una colaboración más sólida entre los sectores público, privado y académico y cooperar para garantizar que los últimos estándares tecnológicos estén disponibles de manera segura y confiable.



El Centro de Excelencia LLG 4IR iniciará sus operaciones con el lanzamiento de los satélites WISeSAT Fossa Systems a finales del año 2021 con una estación terrestre ubicada en La Línea. El objetivo de este proyecto piloto es permitir que el centro conjunto se convierta en un punto de conexión para el despliegue y la comunicación de satélites de ciberseguridad IoT según los planes que están adelantando WISeKey y Fossa Systems.

“El Centro de Excelencia LLG 4IR desempeñará un papel fundamental en la mejora de las habilidades técnicas de la fuerza laboral regional y aportará capacidades tecnológicas avanzadas para hacer realidad la transformación digital de la región. Adicional a esto, el Centro de Excelencia LLG 4IR se beneficiará del desempeño operativo de WISeKey para permitir mayores eficiencias e importantes ahorros en costos, además de ayudar a fortalecer aún más el liderazgo global en tecnologías 4iE”, afirmó el Sr. Juan Franco, alcalde de La Línea.

“Estamos entusiasmados por el potencial del Centro de Excelencia LLG 4IR, que se espera desempeñe un papel clave acelerando la transformación digital en Gibraltar, que sea fundamental para permitir un cambio de paradigma para nuestras operaciones a través de más tecnologías digitales, mientras hace posibles nuevos negocios y modelos operativos", explicó el Sr. Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar.

El Centro de Excelencia LLG 4IR se conectará de forma segura con el Centro de Excelencia WISeKey de Ginebra y se coordinará con otros centros y ecosistemas de cadena de bloques de todo el mundo, lo que permitirá a todos los socios beneficiarse plenamente de las experiencias y los recursos compartidos. Se espera que cada Centro de Excelencia desarrolle una especialidad específica que se pueda compartir entre todos los centros.

“Estamos encantados de unir fuerzas con las autoridades gubernamentales de Gibraltar y La Línea. En la actualidad, WISeKey está trabajando con varias compañías gubernamentales y líderes del mundo para establecer centros de excelencia en regiones seleccionadas de todo el planeta para crear una serie de Centros de Excelencia interconectados y ha celebrado acuerdos estratégicos con diferentes empresas disruptivas que trabajan con tecnologías 4IR. Como podemos comprobar con el desarrollo del Valle de Málaga, donde me involucré personalmente con la planificación y desarrollo y he servido como vicepresidente desde 2015, esta parte del mundo tiene un atractivo único por su geolocalización”, anotó Carlos Moreira, fundador y director ejecutivo de WISeKey.



Acerca de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) es una compañía líder a nivel mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos, utilizando cadenas de bloques, IA e IoT, respetando al ser humano como eje del internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la informática dominante que da forma al Internet de Todo de la actualidad. El IoT de WISeKey cuenta con una base de instalación de más de 1.500 millones de microchips en prácticamente todos los sectores del IoT (vehículos conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores para la agricultura, sistemas contra la falsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos celulares, criptotokens, entre otros). WISeKey se encuentra en una posición única para estar a la vanguardia del IoT, ya que nuestros semiconductores producen una enorme cantidad de macrodatos que, cuando se analizan con inteligencia artificial (IA), pueden ayudar en aplicaciones industriales para predecir la falla de sus equipos antes de que ocurra.

La fundación OISTE confía en nuestra tecnología. La raíz de confianza criptográfica ("RoT") de WISeKey, con sede en Suiza, proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para el Internet de las Cosas (IoT), cadenas de bloques e Inteligencia Artificial. La RoT de WISeKey funciona como un ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com .

Contactos para la prensa y los inversionistas

WISeKey

Company Contact:

Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (US)

Contact:

Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Descargo de responsabilidad:

Esta comunicación contiene, de manera expresa o implícita, ciertas declaraciones prospectivas que conciernen a WISeKey International Holding Ltd y su negocio. Estas declaraciones involucran ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, que podrían causar que los resultados, la situación financiera, el desempeño o los logros reales de WISeKey International Holding Ltd sean significativamente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en dichas declaraciones prospectivas. WISeKey International Holding Ltd proporciona esta comunicación en esta fecha específica, y no se compromete a actualizar cualesquiera de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni una solicitud de oferta de compra de título valor alguno, y no constituye un prospecto de oferta en el sentido definido por el artículo 652a o el artículo 1156 del Código de Obligaciones de Suiza, ni un prospecto de cotización en el sentido definido por las reglas de cotización de la SIX Swiss Exchange. Los inversionistas deben apoyarse en su propia evaluación de WISeKey y sus títulos valores, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Nada de lo contenido en este documento es ni se considerará como una promesa o representación en cuanto al desempeño futuro de WISeKey.