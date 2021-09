REWE Group og Ørsted indgår langsigtet elkøbsaftale for kommende tysk havvindmøllepark

English Danish

REWE Group, der er en af Tysklands førende fødevareforhandlere, har underskrevet en tiårig elkøbsaftale med Ørsted om at købe 100 MW grøn elektricitet fra Ørsteds havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3, der forventes at blive idriftsat i 2025.



Siden 2008 har REWE Group købt strøm fra vedvarende energikilder, og aftalen med Ørsted er REWE Groups hidtil største aftageraftale om vedvarende energi. REWE Group bliver dermed den første tyske fødevareforhandler, der køber strøm fra en havvindmøllepark i Nordsøen.

De 100 MW grøn strøm fra Borkum Riffgrund 3 svarer til 1.500 REWE-butikkers forbrug. REWE Group har et mål om at blive klimaneutral i 2040.

"Det er vores mål at være klimaneutrale i 2040," siger Lionel Souque, administrerende direktør i REWE Group. "Det er selvfølgelig et ambitiøst mål. Men det er også et mål, vi kommer til at nå. Vi skal nå det, for energi spiller en strategisk rolle i vores forretning: Vi er en pioner inden for grøn strøm i den tyske fødevarebranche. Siden 2008 har vores butikker udelukkende brugt strøm produceret på vedvarende energi. Havvind har et enormt potentiale. Ved at bruge den første grønne strøm fra Nordsøen tager vi endnu et skridt hen mod klimaneutralitet."

Elkøbsaftalen med Ørsted blev underskrevet og skal administreres af EHA Energie-Handels-Gesellschaft, REWE Groups energihandelsben.

Jan-Oliver Heidrich, administrerende direktør i EHA, siger: "Ved at underskrive elkøbsaftalen for den nye vindmøllepark fremmer REWE Group direkte den udvidede brug af vedvarende energi, tager et procesansvar og spiller en endnu mere aktiv rolle i energiomstillingen."

Hos Ørsted, der er verdensleder inden for havvind, roser Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa, REWE Group for at støtte omstillingen fra fossil energi til vedvarende energi:

"Der er et akut behov for, at man i hele verden omstiller sig til vedvarende energi for at reducere CO 2 -udledningen. For at lykkes med denne omstilling kræver det, at regeringer, energiselskaber og erhvervskunder skrider til handling. REWE Group har en lang tradition for at købe bæredygtig strøm, og ved at købe strøm fra Borkum Riffgrund 3 støtter de udbygningen af ny, billig vedvarende energi i industriel skala."

For mere end ti år siden startede Ørsted en ambitiøs omstilling, hvor man gik fra at være et af Europas mest kulintensive energiselskaber til at blive verdens førende selskab inden for havvind og kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab af Corporate Knights i 2019, 2020 og 2021. Ørsted har en ambition om at opnå en installeret kapacitet på 50 GW vedvarende energi på verdensplan i 2030, herunder 30 GW havvind og 17,5 GW landvind og solenergi.

Fakta om Borkum Riffgrund 3

Borkum Riffgrund 3 forventes at blive idriftsat i 2025, såfremt Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning, hvilket forventes at ske inden udgangen af 2021.

Borkum Riffgrund 3 får en samlet eksportkapacitet på 900 MW og kommer til at ligge i den tyske del af Nordsøen tæt på Ørsteds eksisterende havvindmølleparker Borkum Riffgrund 1 og Borkum Riffgrund 2.

Ved de tyske havvindauktioner blev Ørsted tildelt retten til at opføre projektet med et bud på 0 euro pr. MWh. Det kunne lade sig gøre på grund af en række omkostningsreduktioner, herunder installationen af den nyeste vindmølleteknologi, gunstige forhold på sitet, høje vindhastigheder og forventede indtægtsstabiliserende elkøbsaftaler med industrikunder såsom REWE Group.





Om REWE Group

Den andelsdrevne REWE Group er en af de førende detail- og turismekoncerner i Tyskland og Europa. I 2020 nåede virksomheden en samlet ekstern omsætning på omkring 75 milliarder euro. REWE Group blev grundlagt i 1927, har over 380.000 medarbejdere og driver forretninger i 22 europæiske lande.

Koncernen omfatter bl.a. supermarkeder og varehuse under brandsene REWE, REWE CENTER, BILLA, BILLA PLUS og ADEG, discountkæden PENNY, materialistkæden BIPA og toom-byggemarkederne. Derudover er der convenience-butikkerne REWE To Go og e-handelsaktiviteterne REWE Lieferservice og Zooroyal. Koncernens engrosaktiviteter inden for on-the-go-produkter varetages af Lekkerland Group. De turismerelaterede aktiviteter hører under DER Touristik Group og omfatter selskaberne ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo og Exim Tours. DER Touristik Group består desuden af mere end 2.400 rejsebureauer (herunder DER Reisebüro, DERPART og samarbejdspartnere), hotelbrandene Sentido, Club Calimera, Cooee, PrimaSol og Playitas Resort samt rejsesitet clevertours.com.

Om EHA Energie-Handels-Gesellschaft

EHA Energie-Handels-Gesellschaft har base i Hamborg og er en leverandør af energirelaterede ydelser til virksomheden med sine mange lokationer i Tyskland og Østrig. EHA skaber individuel merværdi for sine kunder ved at levere grøn strøm og gas, rådgivning om effektivitet og klimabeskyttelse, drift af fair trade stande og energidatastyring. Anvendelsen af digitale teknologier fremmer kontinuerlige forbrugs- og omkostningsreduktioner. For EHA er klimabeskyttelse mere end bare ord. Vedvarende energi er en hjertesag for EHA, der også selv er energiproducent. EHA driver solcelleanlæg og kraftvarmeværker, der udelukkende kører på biogas, på kundernes ejendomme. EHA er et datterselskab af REWE Group.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro).

