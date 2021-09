Communiqué de presse Capgemini// Capgemini et McDonald’s prolongent leur contrat d’accompagnement stratégique pour développer, déployer et entretenir les technologies de restauration de McDonald’s

English French

Capgemini et McDonald’s prolongent leur contrat d’accompagnement stratégique pour développer, déployer et entretenir les technologies de restauration de McDonald’s

Paris et Chicago, Septembre 20, 2021 – Capgemini a annoncé aujourd’hui la signature d’une prolongation pluriannuelle de son contrat de fournisseur stratégique informatique avec McDonald’s Corporation. Grâce à ce contrat, Capgemini continuera à développer, déployer et entretenir certaines solutions technologiques, de commerce électronique et de restauration qui renforcent l’engagement des consommateurs sur des canaux tels que les bornes libre-service, le point de vente (PDV), le Web, l’application mobile mondiale, le drive et la livraison à domicile.

« McDonald’s a mené avec succès une modernisation rapide de ses plateformes, de ses canaux numériques et de sa technologie de restauration au cours des quatre dernières années, à l’appui de son programme stratégique, Accelerating the Arches , a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Cette prolongation de notre relation stratégique marque une étape importante dans le parcours de transformation de McDonald’s, qui remonte à près de 15 ans. Nous saluons la mission de McDonald’s d’offrir une expérience client agréable et facile, et nous nous réjouissons de continuer à soutenir sa vision de croissance centrée sur les clients. »

« En tant que fournisseur stratégique, Capgemini joue un rôle clé dans tout ce que nous faisons en matière de technologie. Ensemble, nous avons renforcé la rapidité, l’agilité et l’évolutivité du développement et du déploiement des technologies digitales pour mieux satisfaire nos clients grâce à un confort et une personnalisation accrus, a déclaré Daniel Henry, Vice-président exécutif et Directeur mondial des systèmes d’information chez McDonald’s Corporation. Nous allons désormais fortement accélérer sur la livraison, le numérique et le drive afin de faciliter l’expérience de nos clients, quelle que soit la façon dont les repas sont commandés ou obtenus dans plus de 110 pays. Le regard stratégique et mondial de Capgemini, ses capacités de pointe et son engagement envers nos valeurs communes ont joué un rôle déterminant dans le parcours de transformation numérique de McDonald’s. »

« Il est impressionnant de voir McDonald’s consolider davantage sa position de leader du secteur grâce à ses investissements dans la modernisation de ses plateformes technologiques, de ses canaux et de ses restaurants. Le récent lancement de son programme de fidélité, MyMcDonald’s Rewards, est un autre exemple des touches personnelles et des avantages au cœur de ses expériences client, a déclaré Ted Levine, Responsable du secteur Consommation et Grande Distribution chez Capgemini pour le continent américain. Nos équipes Capgemini à travers le monde sont particulièrement fières de participer à des programmes révolutionnaires comme celui-ci, ainsi qu’à la modernisation de l’architecture et des plateformes de McDonald’s. Ensemble, nous avons transformé nos méthodes de travail communes vers un développement plus agile et centré sur les produits, et en créant une culture où les meilleurs talents technologiques veulent travailler pour McDonald’s et Capgemini. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre relation et sommes déterminés à obtenir des résultats qui renforceront la satisfaction des clients, des équipes et des communautés. »

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 290 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. Get The Future You Want* - www.capgemini.com.

*Réalisez le futur que vous voulez

