Leasinvest en Extensa bundelen krachten en worden samen Nextensa

Vandaag maken Leasinvest Real Estate en Extensa de naam van hun geïntegreerde vastgoedgroep bekend. Voortaan zullen ze de uitdagingen die de toekomst brengt samen aangaan, als Nextensa.

De fusie van de twee vastgoedspelers zorgt voor een unieke marktpositie. Nextensa combineert recurrente huurinkomsten uit vastgoedinvesteringen met het meerwaardepotentieel van ontwikkelingsactiviteiten waarin authenticiteit en duurzaamheid voorop staan.

Eerder dit jaar besliste investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH) om de twee vastgoedspelers die het sinds de jaren 1990 in haar portefeuille heeft, samen te voegen. Op de buitengewone algemene vergadering van 19 juli keurden de aandeelhouders van het beursgenoteerde Leasinvest Real Estate (LRE) de business combination goed. Tot voor kort was LRE als gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in het kwaliteitsvolle kantoor- en retailsegment in België, Luxemburg en Oostenrijk. In die hoedanigheid was het overigens al eigenaar van het Koninklijk Pakhuis, één van de landmarks van de innovatieve Brusselse stadswijk Tour & Taxis. In het Groothertogdom Luxemburg is LRE reeds jaren een van de voornaamste vastgoedinvesteerders met een portefeuille gebouwen op toplocaties. De ontwikkeling van Tour & Taxis in België en het prestigieuze stedenbouwkundig project Cloche d’Or in Luxemburg, dat inzet op een duurzame uitbreiding van de Luxemburgse hoofdstad is dan weer in handen van Extensa, gespecialiseerd in vernieuwende mixed-use projecten met een positieve impact. Dankzij de fusie kan Nextensa vandaag voor the best of both worlds gaan: het combineert een bewezen trackrecord als internationale vastgoedinvesteerder met een indrukwekkende knowhow op vlak van grensverleggende en bekroonde (her)ontwikkelingen.

Door de integratie van het iconische patrimonium van Tour & Taxis, Cloche d’Or en andere sites stijgt de investeringsportefeuille van de groep met circa 280 miljoen euro. Daarmee kan Nextensa sneller schakelen op de dynamische vastgoedmarkt. Verder wordt het één van de grootste beursgenoteerde vastgoedbedrijven van ons land, met een geconsolideerd balanstotaal van 1,9 miljard euro. AvH wordt hoofdaandeelhouder van de nieuw gelanceerde vastgoedgroep.

Places you prefer

“Dankzij de synergie tussen Leasinvest en Extensa kunnen wij vandaag reeds onze nieuwe naam Nextensa aankondigen. Die geeft perfect onze missie weer: een next generation vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar worden. Het is de optimale structuur om plekken te creëren waar het goed is om te wonen, werken, winkelen en genieten. Kortom, places you prefer”, aldus CEO Michel Van Geyte.

Met die baseline als basisprincipe wil Nextensa bouwen aan een nieuw begrip van wat een stad kan bieden. Als geen ander weet het opportuniteiten te herkennen en te benutten op een manier die alle betrokkenen doet groeien. De wensen en noden van de gebruikers zullen steevast centraal staan. Net als een doorgedreven duurzaamheidsvisie en positieve sociale impact.

Complementaire expertise

Naast de activa en de visie is ook de expertise van de bedrijfsteams van Leasinvest en Extensa complementair. Daardoor zal Nextensa tal van bijkomende samenwerkingsvoordelen genereren. Aan het einde van het jaar wordt de business combination praktisch bestendigd. Op dat moment neemt het eengemaakte Nextensa-team zijn intrek in een gloednieuw hoofdkwartier in Gare Maritime, het pas gerestaureerde vlaggenschip van Tour & Taxis.

Voor meer informatie, contacteer

SANDRINE JACOBS

Head of Branding, Communications & Experience

T: +32 2 237 08 20

E: sandrine.jacobs@extensa.eu

Bijlage