Ého.Link lève 2 millions d’euros pour déployer sa stratégie commerciale

L’éditeur marseillais Ého.Link annonce un nouveau tour de table de 2 millions d’euros pour lancer sa stratégie commerciale et mettre en place son réseau de vente indirecte à l’échelle européenne. Cette levée de fonds fait suite à deux précédents tours de table d’un montant global de 3 millions d’euros qui avaient permis à l’entreprise de mener à bien sa R&D pour concevoir son offre.

L’application Ého.Network analyse 100 % des flux entrants et sortants entre le réseau privé et Internet. Composée d’une Box et d’un service SaaS, cette solution permet au dirigeant ou à l’administrateur réseau de comprendre l’activité du réseau, de piloter sa politique de sécurité informatique en toute simplicité et de respecter la loi. Fort de ce positionnement unique, Ého.Link offre aux TPE et PME une solution de nouvelle génération qui prend en compte les droits et devoirs des employeurs et des collaborateurs.

À travers cette levée de fonds, Ého.Link compte désormais constituer un réseau de vente indirecte en tissant des alliances avec des acteurs complémentaires dans toute l’Europe : intégrateurs, revendeurs, bureauticien, grossistes et opérateurs. De plus, Ého.Link va continuer d’investir pour renforcer ses équipes R&D et commerciales et lancer sa stratégie marketing pour soutenir ses ventes.

Christophe MANSINCAL, co-fondateur d’Ého.Link « Nous sommes fiers de réaliser ce nouveau tour de table qui est une étape clé pour Ého.Link. Nous bénéficions d’un positionnement sans comparaison et d’un produit intuitif et performant qui révolutionne le marché de la cybersécurité sur le segment des TPE et PME. Notre solution repose sur des développements industriels qui nous ont permis de construire une offre rapidement utilisable et répondant à toutes les exigences des chefs d’entreprises et de leurs collaborateurs. Nos futurs partenaires pourront ainsi se différencier sur un marché porteur. »