Saaswedo enrichie son offre d’un pilotage de la performance environnementale IT

Saaswedo, éditeur de solutions pour le pilotage IT et télécom, complète son offre historique en intégrant la dimension RSE au sein de sa plateforme de Technology Expense Management mytem360. Concrètement, Saaswedo, signataire de la Chartes Planet Tech’Care, a souhaité s’engager en mettant à la disposition de ses clients des outils qui permettent la mesure et l’amélioration de l’empreinte carbone de leur numérique.

C’est dans ce contexte que la plateforme mytem360, complète son offre initiale de pilotage de la performance financière et opérationnelle de l’IT, en intégrant de nouveaux indicateurs pragmatiques qui permettent aux responsables RSE, gestionnaires de flottes et au management de visualiser l’impact carbone des équipements IT utilisés par les collaborateurs. Il est ainsi possible pour les entreprises de faire évoluer leurs dispositifs : choix et origine des équipements, durée de conservation optimale, gestion de la fin de vie des matériels, etc.

Christian Cor chez Saaswedo «Les équipements représentent 81% des émissions de carbone du numérique en France. Il est très compliqué pour les entreprises de mesurer l’impact carbone lié à l’utilisation de leurs matériels informatiques. Le problème principal étant l’absence de données structurées. Nous avons toutes ces données dans mytem360 et permettons aux entreprises qui l’utilisent de comprendre au quotidien l’impact de chacune des décisions de gestion sur leur dynamique RSE.»

Toutes ces données sont accessibles automatiquement en quelques clics et présentées dans des interfaces attractives et simples à interpréter. Les utilisateurs de mytem360 bénéficient donc de toutes les fonctionnalités indispensables pour créer un véritable digital workplace performant et responsable. Les nouveaux indicateurs RSE sont d’ores et déjà disponibles depuis début septembre.