Ørsted færdiggør solenergiprojektet Muscle Shoals i Alabama

Projektet, der består af 670.000 solcellepaneler, står nu færdigt, hvilket bringer Ørsteds idriftsatte solenergikapacitet op på 647 MW og udvider selskabets aktiviteter via et nyt samarbejde med Tennessee Valley Authority, som bl.a. leverer strøm til beboerne i Tennessee i USA.



Ørsted udvider sin forretning inden for solenergi i USA yderligere og har netop færdiggjort solenergiprojektet Muscle Shoals på 227 MW vekselstrøm (MW AC ) i Colbert County i Alabama i USA. Projektet er beliggende i Tennessee Valley Authoritys (TVA) forsyningsområde, og der er indgået en langsigtet elkøbsaftale med TVA. Det nye projekt skal understøtte bæredygtighedsmålene for Facebooks netop idriftsatte datacenter i Huntsville i Alabama.

”Vi er meget glade for at kunne øge vores stærke og bredt sammensatte kundebase gennem dette langsigtede samarbejde med TVA og Facebook,” siger Vishal Kapadia, der er kommerciel direktør for Ørsted Onshore, og han tilføjer: ”Købet og færdiggørelsen af Muscle Shoals er et vellykket bevis på, at vi forsat eksekverer på vores ekspansionsstrategi, hvor målet er at supplere vores primære udviklingsaktiviteter med attraktive opkøb på nye markeder med henblik på at diversificere vores portefølje.”

”Indvielsen af dette solcelleanlæg er et historisk øjeblik for TVA,” siger Doug Perry, direktør for Commercial Energy Solutions hos TVA, og han tilføjer: ”Det er det første Green Invest-projekt, der er blevet idriftsat, og det viser værdien af TVA’s fokus på grøn energi. Green Invest hjælper os med at opbygge en fremtid med et grønt og billigt energisystem, hvilket er afgørende for at vi kan nå vores miljømål og skabe arbejdspladser i den nye grønne økonomi.”

TVA har siden 2005 reduceret sin CO 2 -udledning med 63 %. Forsyningsselskabet har som mål at reducere sin udledning til 70 % inden 2030, til 80 % inden 2035 og at opnå en nettoudledning på nul i 2050 ved hjælp af en lang række initiativer, herunder programmer og partnerskaber med kunder såsom Green Invest.

Ørsted købte Muscle Shoals af Longroad Energy i 2020 og har en kapacitet på 1,4 GW inden for solenergi og energilagring, der enten er i drift eller under opførelse.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om TVA

Tennessee Valley Authority er et nationalt amerikansk forsyningsselskab, der leverer el til næsten 10 mio. mennesker i syv af USA’s sydøstlige delstater, heriblandt erhvervskunder og lokale elselskaber. TVA’s omsætning stammer næsten udelukkende fra salg af el, og selskabet modtager ingen offentlige midler. Ud over at drive og investere i elsystemet beskæftiger TVA sig med oversvømmelsessikring samt navigation og forvaltning af arealer i nærheden af Tennesseefloden. Desuden hjælper TVA lokale elselskaber samt myndigheder på delstatsniveau og lokalt niveau med at skabe økonomisk udvikling og arbejdspladser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations

Kathrine Ejlskov

99 55 10 23

katej@orsted.dk

TVA Media Relations

Scott Fiedler, Chattanooga

423-901-414-6964

TVA Public Relations, Knoxville

865-632-6000

www.tva.com/newsroom

Du kan læse mere om TVA ved at følge dem på Facebook, Twitter og Instagram

Ørsted Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

alban@orsted.dk

