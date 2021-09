Mason Graphite annonce la nomination de Harry Swan au poste de Président du conseil de Black Swan Graphene et un octroi d’options

English French

MONTRÉAL, 20 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V: LLG ; OTCQX : MGPHF) a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Harry Swan au poste de Président du conseil d’administration de Black Swan Graphene Inc. (« Black Swan Graphene »).



M. Swan est le PDG de Thomas Swan & Co. Ltd. et représente la quatrième génération de la famille Swan à diriger l’entreprise. M. Swan s’est joint à Thomas Swan en 2002 afin de lancer une nouvelle division de nanomatériaux de carbone. Il a pris la direction générale en 2006 et est devenu PDG en 2018. En plus de ses responsabilités chez Thomas Swan, il est Président du conseil d’administration de la Society of Chemical Industry, membre du Conseil de la Chemical Industries Association, et membre fondateur du UK Chemistry Council. Il préside également le conseil consultatif du Centre for Education Collaboration de l’Université York.

M. Harry Swan, Président du conseil de Black Swan Graphene, a commenté : « Je suis honoré d’assumer le rôle de Président du conseil d’administration et je ne pourrais être plus enthousiasme envers l’avenir de Black Swan Graphene. Je m’engage ainsi à son succès alors que nous déploierons l’expertise et le soutien de Thomas Swan tout au long du développement de la stratégie de l’entreprise, celle-ci visant à commercialiser et à produire du graphène à grande échelle, à faible coût, et à haute performance dans des applications industrielles. Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Mason Graphite afin d’établir une chaîne d’approvisionnement entièrement intégrée. »

Octroi d’options

La Société annonce également l’octroi de 400 000 options d’achat d’actions à M. François Perron, Administrateur de la Société, conformément à son régime d’options d’achat d’actions. Chaque option permettra à M. Perron d’acheter une action ordinaire de Mason Graphite au prix de 0,51 $ pour une période de cinq ans à compter de la date d’octroi. Un tiers des options sera acquis lors de l’émission des options, un tiers le sera au premier anniversaire de leur émission, et le reste sera acquis au deuxième anniversaire de leur émission. L’octroi des options est assujetti à aux approbations réglementaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

A propos de Thomas Swan & Co. Limited

Fondée en Angleterre en 1926, Thomas Swan & Co. Limited est l’un des principaux fabricants indépendants de produits chimiques de performance et fins. L’entreprise fabrique plus de 100 produits, à partir de kilogramme allant à des quantités de plusieurs tonnes par produit, et offre un service de fabrication sur mesure, expérimenté et flexible. Avec des bureaux et des entrepôts au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine, et un réseau mondial de distributeurs, Thomas Swan exporte vers plus de 80 pays à travers le monde et est bien placé pour desservir les marchés britanniques et internationaux.

Pour plus d’informations : www.thomas-swan.co.uk

A propos de Mason Graphite Inc.

Mason Graphite est une société canadienne vouée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l’électrification des transports. La Société détient également 100% des droits sur le gisement de graphite du Lac Guéret, l’un des plus riches au monde. La Société est gérée par une équipe expérimentée cumulant de nombreuses décennies d’expérience dans le graphite, couvrant la production, les ventes, ainsi que la recherche et le développement.

Pour plus d’informations : www.masongraphite.com

Mason Graphite Inc., au nom du Conseil d’administration :

“Peter Damouni”, Directeur exécutif

Mason Graphite Inc.

Ana Rodrigues à info@masongraphite.com ou au 1 514 289-3580

Bureau chef: 3030, boulevard Le Carrefour, Suite 600, Laval, Québec, Canada, H7T 2P5

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.