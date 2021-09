Verizon celebra la Herencia Hispana conectando clientes con sus seres queridos en Latinoamérica

Lo que usted necesita saber:



A partir de hoy, Verizon comenzará a ofrecer Global Choice gratis para uno de los 11 países latinoamericanos a nuevos clientes wireless en planes Unlimited (valor original de $10/mes).





Global Choice ofrece a clientes acceso a un plan internacional de larga distancia que ofrece una asignación mensual de minutos para determinados países con tarifas descontadas.



Los clientes que califiquen pueden seleccionar uno de los 11 países latinoamericanos, entre los que se incluyen Colombia, República Dominicana, Guatemala, y más, gratuitamente mientras permanezca en un plan Unlimited válido.

A partir del 29 de Septiembre, clientes existentes que agreguen una línea con ciertos planes Unlimited, también recibirán Global Choice gratis, y su elección de uno de esos 11 países de América Latina2.



BASKING RIDGE, N.J., Sept. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Mes de la Herencia Hispana se observa oficialmente desde el 15 de Septiembre al 15 de Octubre, pero Verizon reconoce y celebra a la comunidad Latinx ahora y siempre. A partir de hoy, los nuevos clientes wireless que activen una nueva línea en Unlimited post-pago recibirán acceso mensual Global Choice de forma gratuita para el país elegido inicialmente, mientras sigan siendo clientes de Verizon en un plan válido. Y comenzando desde el 29 de Septiembre, clientes existentes que añadan una línea con ciertos planes Unlimited también recibirán Global Choice gratuito para un país. Global Choice ofrece llamadas internacionales desde Estados Unidos a teléfonos móviles o líneas fijas para uno de los 11 seleccionados países Latinoamericanos , por nuestra cuenta.

“En Verizon, proporcionar el mejor servicio, red y experiencias para nuestros clientes Latinx es siempre una prioridad” dijo Arturo Picicci, Director Ejecutivo de Desarrollo de Productos y Marketing de Segmentos de Verizon. “Entendemos lo importante que es para nuestros clientes Hispanos permanecer conectados con sus familias, es por eso que ofrecemos acceso mensual gratuito a Global Choice para ayudar a mantener a nuestros clientes conectados con sus seres queridos en Latinoamérica. Esta es sólo una de las muchas maneras en que continuamos apoyando y celebrando la comunidad Hispana, ahora y siempre”.

Celebrando la herencia Hispana - ahora y siempre

A lo largo del mes, y a lo largo del año, Verizon tiene actividades planificadas para celebrar la diversidad y reconocer las contribuciones de la comunidad Latinx, mientras se mantiene conectado con clientes y empleados por igual.

SOMOS Verizon. Nuestro Grupo de Recursos para Empleados Latinx, dirigirá un programa de un mes de duración en Septiembre, que incluye una amplia gama de actividades para inspirar a los empleados a aprender más y celebrar la diversidad dentro de la comunidad Latinx. El tema del programa será SOMOS. Una familia. Muchas culturas.

Nuestro Grupo de Recursos para Empleados Latinx, dirigirá un programa de un mes de duración en Septiembre, que incluye una amplia gama de actividades para inspirar a los empleados a aprender más y celebrar la diversidad dentro de la comunidad Latinx. El tema del programa será SOMOS. Una familia. Muchas culturas. Entérate. Lanzado a principios de este año, es la plataforma de contenido de Verizon, cultivada en casa, que celebra la diversidad y la comunidad latina. El programa comunica todo lo que sucede en Verizon desde una perspectiva de Latinx, informando a los empleados y clientes Hispanos acerca de iniciativas corporativas, promociones y asociaciones relevantes de Verizon. Un episodio de celebración de la Herencia Hispana se presentará el 9/29 - sintoniza aquí .

Lanzado a principios de este año, es la plataforma de contenido de Verizon, cultivada en casa, que celebra la diversidad y la comunidad latina. El programa comunica todo lo que sucede en Verizon desde una perspectiva de Latinx, informando a los empleados y clientes Hispanos acerca de iniciativas corporativas, promociones y asociaciones relevantes de Verizon. Un episodio de celebración de la Herencia Hispana se presentará el 9/29 - . Como parte de Citizen Verizon , nos comprometemos a ayudar a todas las empresas a tener éxito en la economía digital, con el objetivo de proporcionar a un millón de pequeñas empresas recursos para ayudarles a prosperar en la economía digital hasta el 2030. Más de 100.000 pequeñas empresas cerraron debido a la pandemia, con un impacto desproporcionado en las pequeñas empresas de propiedad Afro y Latinx. Verizon Small Business Digital Ready apoya a las pequeñas empresas a través de un plan de estudios en línea integrado y personalizado, diseñado para ofrecer a las pequeñas empresas las herramientas personalizadas para tener éxito en el mundo digital actual. Los participantes que se inscriban y completen dos cursos o eventos de mentoría serán elegibles para solicitar fondos de subvención exclusivos para los usuarios de Verizon Small Business Digital Ready. Obtenga más información en Verizon.com/smallbusinessdigitalready

, nos comprometemos a ayudar a todas las empresas a tener éxito en la economía digital, con el objetivo de proporcionar a un millón de pequeñas empresas recursos para ayudarles a prosperar en la economía digital hasta el 2030. Más de 100.000 pequeñas empresas cerraron debido a la pandemia, con un impacto desproporcionado en las pequeñas empresas de propiedad Afro y Latinx. Verizon Small Business Digital Ready apoya a las pequeñas empresas a través de un plan de estudios en línea integrado y personalizado, diseñado para ofrecer a las pequeñas empresas las herramientas personalizadas para tener éxito en el mundo digital actual. Los participantes que se inscriban y completen dos cursos o eventos de mentoría serán elegibles para solicitar fondos de subvención exclusivos para los usuarios de Verizon Small Business Digital Ready. Obtenga más información en Verizon Latino: Nuestra asociación con Bandroom de Apple Music ofrece uno de los mejores lugares para descubrir, experimentar, y reimaginar la música latina. Temas esenciales del género, entrevistas exclusivas y experiencias de audio de Apple son sólo algunas de las cosas que hemos traído para este año. Hay algo para todos durante el Mes de la Herencia Hispana, pero habrá más para el 2022. Tómese un descanso y escuche aquí: Verizon Latino Brandroom . Apple Music está incluido actualmente, sin costo adicional, con el plan Get More Unlimited. Y para aquellos que elijan Play More Unlimited, Do More Unlimited o Start Unlimited, todavía pueden recibir seis meses de Apple Music por nuestra cuenta ($9.99 al mes después de los 6 meses)³.

Nuestra asociación con Bandroom de Apple Music ofrece uno de los mejores lugares para descubrir, experimentar, y reimaginar la música latina. Temas esenciales del género, entrevistas exclusivas y experiencias de audio de Apple son sólo algunas de las cosas que hemos traído para este año. Hay algo para todos durante el Mes de la Herencia Hispana, pero habrá más para el 2022. Tómese un descanso y escuche aquí: . Apple Music está incluido actualmente, sin costo adicional, con el plan Get More Unlimited. Y para aquellos que elijan Play More Unlimited, Do More Unlimited o Start Unlimited, todavía pueden recibir seis meses de Apple Music por nuestra cuenta ($9.99 al mes después de los 6 meses)³. Latinx @ Work: Como socio fundador del Programa Latinx @ Work de UnidosUS (anteriormente Consejo Nacional de La Raza), la organización latina más grande de derechos civiles y defensa, Verizon continúa colmando la brecha de habilidades digitales en la comunidad Latinx con una donación de $1.4 millones al programa para ayudar a cerrar la brecha de habilidades tecnológicas entre Hispanos y asegurar que estén bien equipados para prosperar en una fuerza laboral cada vez más competitiva y digital. Este compromiso de Verizon se basa en una subvención de $1 millón proporcionada a la organización en 2019 para ayudar a fomentar la inclusión digital y la prosperidad humana, partes claves de Citizen Verizon.

Como socio fundador del Programa Latinx @ Work de UnidosUS (anteriormente Consejo Nacional de La Raza), la organización latina más grande de derechos civiles y defensa, Verizon continúa colmando la brecha de habilidades digitales en la comunidad Latinx con una donación de $1.4 millones al programa para ayudar a cerrar la brecha de habilidades tecnológicas entre Hispanos y asegurar que estén bien equipados para prosperar en una fuerza laboral cada vez más competitiva y digital. Este compromiso de Verizon se basa en una subvención de $1 millón proporcionada a la organización en 2019 para ayudar a fomentar la inclusión digital y la prosperidad humana, partes claves de Citizen Verizon. Oportunidades de voluntariado. Además de celebrar la herencia Hispana, animamos a los V Teamers a utilizar el tiempo para apoyar a sus comunidades. El Proyecto HISPA 20,000 Historias , financiado por Verizon, presenta historias de voluntarios en formato escrito, audio y video, en la plataforma web 20.000 Stories. Y actúa como una forma de mentoría virtual, para ser compartida con las escuelas asociadas de HISPA en New Jersey, New York, Texas, Pensilvania y Florida.

Para recibir lo más reciente en noticias acerca del mes de Herencia Hispana de Verizon, iniciativas y contenido a lo largo del año, visita verizon.com/news y sigue @InsideVerizon en Twitter, LinkedIn, Instagram y TikTok.

Para inscribirte en uno de los planes Unlimited de Verizon y beneficiarte de la oferta Global Choice, visita https://espanol.verizon.com/promos/global-choice/

¹Disponible para nuevos clientes wireless en planes Unlimited post pago solamente. Requiere añadir el plan Global Choice International y el país elegible en un plazo de 30 días a partir de la activación del plan Unlimited. $10/mes de crédito solicitado para el país seleccionado; el crédito termina si no se cumplen las condiciones de elegibilidad. Llamadas internacionales disponibles desde los EE.UU. a móviles o líneas fijas sólo para determinados países a partir de la 1ra hora/mes de uso; luego hasta $0,20 por minuto después de la asignación mensual de tiempo, dependiendo del país. Consulte vzw.com para obtener una lista de países elegibles y tarifas adicionales. Oferta válida del 9.15 al 31.12.21.

²Disponible sólo para clientes wireless existentes que añadan una línea con determinados planes post pago Unlimited. Debes añadir el plan Global Choice International y el país elegible tras la activación de tu nueva línea con determinados planes Unlimited. $10/mes de crédito aplicado para un país seleccionado; el crédito termina si no se cumplen las condiciones de elegibilidad. Llamadas internacionales disponibles desde EE.UU. a móvil o línea fija sólo para determinados países a partir de la primera horas/mes de uso; luego hasta $0,20 por minuto después de la asignación mensual de tiempo dependiendo del país. Visite vzw.com para ver la lista de países elegibles y tarifas adicionales. Oferta válida del 9.29 al 12.31.21.

³Escucha 75 millones de canciones sin propaganda, o descarga tus canciones favoritas y reprodúcelas sin conexión durante 6 meses - por nuestra cuenta. Luego 9.99 $/mes más impuestos. Cancela en cualquier momento. (Para los residentes de NM, Apple Music finaliza automáticamente después de 6 meses.)

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en el año 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

CENTRO DE COMUNICACIONES ONLINE DE VERIZON: Comunicados de prensa, historias, contactos con los medios de comunicación y otros recursos están disponibles en verizon.com/news. Comunicados de prensa también están disponibles a través de una fuente RSS. Para suscribirte, visita www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) was formed on June 30, 2000 and is one of the world’s leading providers of technology, communications, information and entertainment products and services. Headquartered in New York City and with a presence around the world, Verizon generated revenues of $128.3 billion in 2020. The company offers data, video and voice services and solutions on its award-winning networks and platforms, delivering on customers’ demand for mobility, reliable network connectivity, security and control.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.