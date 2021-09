English Finnish

16:30 Lontoo, 18:30 Helsinki, 20.9.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

FINANSSIVALVONNAN PÄÄTÖS DANKO KONCARIA KOSKEVASSA ASIASSA

Pörssitiedote

Finanssivalvonta on 17. syyskuu 2021 julkistanut oheisen päätöksen. Vaikka Yhtiö ei ole asian osapuoli, on Finanssivalvonta vaatinut Yhtiötä tiedottamaan osakkeenomistajiaan asiasta.

Helsingissä, 20.9.2021

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

