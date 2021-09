Il est temps que les travailleurs et leurs familles se fassent entendre

OTTAWA, 20 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des bénévoles de toutes les parties du mouvement syndical frappent aux portes dans tout le pays aujourd’hui dans le cadre des inlassables efforts qu’ils font pour que les travailleurs et travailleuses et leurs familles votent pour une relance économique post-pandémie axée sur les travailleurs et travailleuses.



« Nous sprintons jusqu’à la ligne d’arrivée aujourd’hui. Nos équipes de bénévoles font de la sollicitation téléphonique, envoient des textos à des amis et voisins et font du porte-à-porte », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Après avoir passé cinq semaines à écouter ce que les chefs avaient à dire, les familles travailleuses ont aujourd’hui l’occasion de faire entendre leur voix – aux urnes. »

Les syndicats du Canada mobilisent des bénévoles et sensibilisent les électrices et électeurs depuis cinq semaines, atteignant 186 901 personnes jusqu’à présent – plus de 122 000 grâce à des messages textes, plus de 5 000 par des conversations téléphoniques et 59 393 électrices et électeurs potentiels s’étant inscrits au site Web d’information de l’électorat créé par le CTC, AllonsVoter.ca.

« La pandémie nous a montré à quel point le personnel de première ligne importe pour tenir nos communautés aller. Elle a aussi révélé les inégalités qui existaient déjà », ajoute madame Bruske. « C’est pourquoi nous travaillons sans relâche pour faire savoir aux gens que les travailleurs et travailleuses doivent être au cœur du plan de relance du Canada, que celui-ci doit remplacer les emplois perdus par de meilleurs emplois, qu’il doit renforcer notre système de santé public et qu’il doit voir à ce que notre filet de sécurité social soit prêt pour le prochain désastre. »

« Nous travaillons d’arrache-pied pour inciter nos concitoyennes et concitoyens travailleurs à aller voter. Et notre message est simple : votez aujourd’hui pour aider à déterminer à quoi ressemblera notre prochain gouvernement. »

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-355-1962