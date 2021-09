ConvaTec, Anaqua와 함께 혁신 관리 강화

Anaqua의 AQX 플랫폼이 글로벌 의료 제품 그룹 ConvaTec의 귀중한 IP 포트폴리오 보호 및 최적화 지원

September 20, 2021 19:00 ET | Source: Anaqua Inc Anaqua Inc

Boston, Massachusetts, UNITED STATES