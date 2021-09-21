ConvaTec 借助 Anaqua 增强创新管理

Chinese (Traditional) Chinese (Simplified)

伦敦, Sept. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新和知识产权管理技术领军提供商 Anaqua 今日宣布，全球医疗产品和技术集团 ConvaTec 将使用 Anaqua 的 AQX 平台，以求更有效地管理其宝贵的专利和商标组合。



该协议进一步加强了 Anaqua 在医疗解决方案市场的地位，越来越多来自这些行业的客户与 Anaqua 合作，将其作为首选的 IP 管理提供商。

ConvaTec 在 100 多个国家/地区开展业务，是一家专注于慢性病管理疗法的全球医疗和技术公司，在先进伤口护理、造口护理、失禁护理、重症监护和输液护理方面处于市场领先地位。ConvaTec 产品提供一系列临床和经济利益，包括预防感染、 保护有风险的皮肤、 改善患者预后和降低总护理成本。

ConvaTec 副总裁、副总法律顾问兼知识产权全球负责人 Christina Allegrini 说：“我公司的愿景是开创值得信赖的医疗解决方案，从而改善我们触及的人生。 作为愿景的一部分，我们的关键战略支柱之一是在工作和解决方案中锐意创新，通过增加研发投资来提供支持。因此，有效和高效地管理我们的创新和知识产权至关重要—而 Anaqua 将帮助确保我们做到这一点。”

ConvaTec 将使用 Anaqua 的 AQX 平台进行专利和商标管理、年金和续展（与 Anaqua 服务结合），以及通过与 Anaqua 的 AcclaimIP 集成进行专利分析。

Anaqua 首席执行官 Bob Romeo：“我们很自豪能与 ConvaTec 合作并为其提供支持，ConvaTec 是一家以创新为动力的公司，旨在更好地为世界各地需要先进医疗服务的人们提供服务。就我们而言，我们期待帮助 ConvaTec 保护他们的创新和 IP 管理需求。我们也很高兴在我们不断增长的医疗保健和生命科学领域的客户组合中增加另一家全球公司。”

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家综合知识产权 (IP) 管理技术解决方案和服务的优质供应商。Anaqua 的 AQX 平台将最佳实践工作流程与大数据分析和技术支持服务相结合，以创建一个智能环境，旨在为 IP 战略提供信息、支持 IP 决策和简化 IP 运营。今天，美国前 100 名专利申请者和全球品牌中的近一半，以及全球越来越多的律师事务所都在使用 Anaqua 的解决方案。超过一百万的知识产权高管、律师、律师助理、管理员和创新者使用该平台来满足他们的知识产权管理需求。该公司的全球业务总部位于波士顿，在美国、欧洲和亚洲设有办事处。如需更多信息，请访问 anaqua.com 或领英。

关于 ConvaTec

ConvaTec 是一家专注于慢性病管理疗法的全球医疗和技术公司，在高级伤口护理、造口护理、失禁护理、重症监护和输液护理方面处于市场领先地位。该公司总部位于英国，业务遍及 100 多个国家，在全球拥有近 10,000 名员工。ConvaTec 产品提供一系列临床和经济利益，包括预防感染、保护有风险的皮肤、改善患者预后和降低总护理成本。要了解有关 ConvaTec 的更多信息，请访问 convatecgroup.com。