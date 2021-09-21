ConvaTec 運用 Anaqua 強化創新管理

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倫敦, Sept. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首屈一指的創新與智慧財產權管理 (IP) 技術供應商 Anaqua 今天宣佈，全球醫療產品和技術集團 ConvaTec 將利用 Anaqua 的 AQX 平台，協助更有效地管理其寶貴專利與商標產品組合。



這份合作協議進一步鞏固了 Anaqua 在醫療解決方案市場的地位，有愈來愈多相關領域的客戶選擇與 Anaqua 協同合作，指定其作為優先合作的 IP 管理供應商。

ConvaTec 是專注於慢性病照護治療的跨國醫療與技術公司，於全球 100 多個國家/地區均有業務，在進階傷口護理、造口護理、失禁護理、重症護理及點滴護理 方面處於業界領先地位。ConvaTec 產品提供多種臨床和經濟效益， 包括預防感染、 保護高風險皮膚、改善患者結果和降低照護總成本。

ConvaTec 副總裁、副總法律顧問暨智慧財產權全球主管 Christina Allegrini 表示：「公司願景是提供值得信賴的可靠醫療解決方案，為生活中遇見的人們改善生活。 為此，我們的其中一個關鍵策略要素是，加強投資研發部門，藉由他們的鼎力支持來在工作與解決方案上實現創新。所以，我們必須要以既有效又高效的方式管理創新內容與 IP，這一點至關重要，而 Anaqua 會確保我們實現這一點。」

ConvaTec 會運用 Anaqua 的 AQX 平台管理專利與商標、年費與續約作業（搭配 Anaqua 服務），並整合 Anaqua 的 AcclaimIP 進行專利分析。

Anaqua 的 CEO Bob Romeo 表示：「ConvaTec 懷抱創新精神，致力為世界各地需要進階醫療照護的人們提供更好的服務，我們對於能與 ConvaTec 合作並提供支援一事深感自豪。我們很期待協助 ConvaTec 保護創新內容與滿足 IP 管理需求，希望為他們的願景盡一份心力。這次又獲得健康照護與生命科學產業的客戶青睞，公司的客戶群再添一位跨國公司，我們實在倍感榮幸。」

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是整合式智慧財產權 (IP) 管理技術解決方案與服務的優質供應商。Anaqua 的 AQX 平台將最佳實務工作流程與大數據分析及技術支援服務相互結合，打造出精心設計的智慧化環境，以利制定周詳的 IP 策略與 IP 決策，並簡化 IP 營運。如今，美國前 100 大專利申請公司中近半數的公司、跨國品牌，以及世界各地愈來愈多的法律事務所，均選擇採用 Anaqua 解決方案。超過 100 萬位 IP 高階主管、律師、法律顧問、行政人員及創新者都運用此平台，滿足其在智慧財產權管理方面的相關需求。Anaqua 全球業務總部位於波士頓，在美國、歐洲和亞洲各地均設有多個辦事處。如需更多資訊，歡迎造訪 anaqua.com 或 LinkedIn。

關於 ConvaTec

ConvaTec 是專注於慢性病照護治療的跨國醫療產品與技術公司，在傷口護理、造口護理、失禁與重症護理，以及點滴護理方面均處於業界領先地位。公司總部位於英國，業務範圍超過 100 個國家/地區，在世界各地擁有近 10,000 名員工。ConvaTec 產品提供多種臨床和經濟效益，包括預防感染、保護高風險皮膚、改善患者結果和降低照護總成本。如需 ConvaTec 的更多資訊，歡迎造訪 convatecgroup.com。