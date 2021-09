Bone Therapeutics nomme Lieve Creten en qualité de Directeur financier par intérim

English French

INFORMATION REGLEMENTEE





Gosselies, Belgique, le 21 septembre 2021, 7h00 CEST – BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies, annonce aujourd’hui la nomination de Lieve Creten en qualité de Directeur financier par intérim, en remplacement de Jean-Luc Vandebroek.

Bone Therapeutics a nommé Lieve Creten au poste de Directeur financier par intérim à effet au 21 septembre 2021. Lieve Creten succède à Jean-Luc Vandebroek, qui continuera de siéger au Conseil d’administration et facilitera le passage de témoin.

Bone Therapeutics a choisi Lieve Creten pour son expertise de la finance et des fusions-acquisitions dans le secteur public comme privé, un atout précieux pour la mise en oeuvre de son réalignement stratégique. Bone Therapeutics entend, en effet, se recentrer totalement sur la professionnalisation et l’élargissement des indications thérapeutiques de sa plate-forme de thérapie cellulaire et génique de Cellules Souches Pluripotentes induites (CSPi) fondée sur l’utilisation de Cellules Stromales Mésenchymateuses (CSM).

L’expérience en finance de Lieve, acquise en qualité de Managing Partner Financial Advisory de Deloitte Belgique, garantit la qualité du contrôle de gestion, de la supervision et de la conformité au cours du recentrage stratégique de Bone Therapeutics sur sa plate-forme CSPi qui inclut son produit de thérapie cellulaire allogénique ALLOB.

« Jean-Luc nous a rejoints il y a plus de quatre ans, années au cours desquelles il a apporté une contribution précieuse à la Société. Il a très largement concouru à l’obtention des financements nécessaires à la Société, et nous lègue de solides relations avec les investisseurs sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour nos projets de développement au cours des prochaines années. Je respecte sa décision de quitter Bone Therapeutics, bien qu’à regret. Je tiens à lui présenter tous nos voeux de réussite pour la poursuite de sa carrière » commente Jean Stéphenne, Président de Bone Therapeutics.

Bone Therapeutics a convenu d’une transition programmée des fonctions de Directeur financier de Jean-Luc Vandebroek au quatrième trimestre 2021, qui sera ainsi en mesure de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors de la Société à partir de la fin de l’année. Il continuera de siéger au Conseil d’administration de Bone Therapeutics, en qualité d’administrateur non exécutif, et facilitera un passage de témoin en douceur à la direction financière. Bone Therapeutics s’est déjà mis en quête d’un nouveau Directeur financier à titre permanent, et publiera un communiqué le moment venu.

« Bone Therapeutics a vocation à consacrer l’intégralité de ses ressources au développement de sa plateforme de thérapie cellulaire CSPi, qui inclut notamment ALLOB, et à l’élargissement de ses indications thérapeutiques, en se fondant sur les résultats déjà obtenus en orthopédie. Dans ce contexte, l’équipe de direction de Bone Therapeutics se doit d’évaluer les multiples options stratégiques qui lui sont ouvertes » poursuit Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics. « De par son expérience, Lieve Creten est la partenaire idéale pour faire bénéficier l’équipe de direction de ses connaissances et compétences spécifiques à ce stade déterminant du développement de Bone Therapeutics. Je tiens à remercier sincèrement Jean-Luc pour ses quatre années d’engagement sans réserve en tant que Directeur financier et pour sa facilitation du passage de témoin qui sera essentielle. »

« Bone Therapeutics est une Société dotée d’une technologie et d’une approche hautement prometteuses pour la professionnalisation des CSM. Cet acquis lui ouvre un certain nombre d’opportunités tant stratégiques que thérapeutiques » ajoute Lieve Creten, Directeur financier par intérim de Bone Therapeutics. « À l'heure où diverses options se présentent à Bone Therapeutics à brève échéance, le choix de la meilleure trajectoire sera déterminant pour la Société, ses actionnaires, parties prenantes et partenaires, comme pour les patients qui pourront bénéficier de ses diverses solutions thérapeutiques. J’ai hâte d’apporter ma contribution spécifique à cette étape essentielle du développement de Bone Therapeutics. »





À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan qui se concentre sur le développement de produits innovants pour répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits en orthopédie et dans d'autres maladies. La Société dispose d'un portefeuille diversifié de thérapies cellulaires à différents stades, notamment des programmes précliniques sur l'immunomodulation et des programmes cliniques en phase intermédiaire pour l’orthopédie, ciblant des marchés où les besoins médicaux non satisfaits sont importants et l'innovation limitée.

La technologie principale de Bone Therapeutics est basée sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique et génique de pointe utilisant des cellules souches mésenchymateuses (CSM) différenciées issues de la moelle osseuse, qui peuvent être stockées sur leur lieu d'utilisation à l'hôpital. Actuellement en phase de développement préclinique, BT-20, le produit candidat le plus récent issu de cette technologie cible les pathologies inflammatoires, tandis que le candidat phare de la Société, ALLOB, représente une approche unique et exclusive pour améliorer la régénération osseuse, qui transforme des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules fabriquant de l'os. Ces cellules sont produites par le processus de fabrication évolutif de Bone Therapeutics. Suite à l’autorisation de l’étude clinique par les autorités réglementaires en Europe, la Société a commencé à recruter des patients pour l’étude clinique de Phase IIb avec ALLOB chez des patients atteints d’une fracture tibiale à haut risque, en utilisant son processus de production optimisé. L’évaluation d’ALLOB se poursuit dans d'autres indications orthopédiques, notamment la fusion vertébrale, l'ostéotomie, ainsi que la chirurgie maxillo-faciale et dentaire.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués conformément aux normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes, et ils sont protégés par un large portefeuille de PI (propriété intellectuelle) couvrant dix familles de brevets ainsi que le savoir-faire. La Société est basée dans le BioPark de Gosselies en Belgique. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.bonetherapeutics.com.





Pour plus d’informations merci de contacter :

Bone Therapeutics SA

Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général

Lieve Creten, Directeur Financier par intérim

Tel: +32 (0)71 12 10 00

investorrelations@bonetherapeutics.com

Pour les demandes de renseignement des investisseurs et des médias belges :

Bepublic

Catherine Haquenne

Tel: +32 (0)497 75 63 56

catherine@bepublic.be

Pour les demandes de renseignements des investisseurs et des médias français :

NewCap Relations Investisseurs & Communication Financière

Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier and Arthur Rouillé

Tel: +33 (0)1 44 71 94 94

bone@newcap.eu

Pour les demandes de renseignements des médias internationaux :

Image Box Communications

Neil Hunter / Michelle Boxall

Tel: +44 (0)20 8943 4685

neil.hunter@ibcomms.agency / michelle@ibcomms.agency





Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont prospectives, reflétant les anticipations et projections actuelles de la Société concernant des événements futurs ou, le cas échéant, celles de ses administrateurs. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient avoir comme conséquence que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient affecter défavorablement les résultats et l’impact financier des projets et événements décrits dans la présente. Une multitude de facteurs comprenant, mais sans y être limités, les évolutions de la demande, de la concurrence et de la technologie, peuvent concourir à ce que les événements réels, la performance ou les résultats diffèrent significativement des développements anticipés. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou les activités passées ne doivent pas être considérées comme une indication de la poursuite de telles tendances ou activités à l'avenir. Par conséquent, la Société ne saurait en aucune manière être tenue, ni s’engager, à publier une mise à jour ou des révisions concernant une quelconque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué en raison de toute évolution des attentes ou de toute modification des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels se fondent ces déclarations prospectives. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales ou aucune personne collaboratrice ou employés, ne garantit que les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations prospectives ne comportent aucune erreur, ni en outre accepter une quelconque responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ou quant à la réalisation des développements prévus. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux déclarations prospectives, leur validité se limitant à la date du présent communiqué.