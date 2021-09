English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nyrstar: Publicatie van de eerste helft van 2021 rekeningen

21 september 2021 om 07u00 CEST

Nyrstar NV kondigt vandaag aan dat de rekeningen voor de eerste jaarhelft van 2021 werden gepubliceerd op de website van Nyrstar (www.nyrstar.be).

Over Nyrstar NV

De Vennootschap is opgericht in België en heeft, na de voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering, een deelneming van 2% in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage