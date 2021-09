English Danish

Selskabsmeddelelse

21. september 2021

Meddelelse nr. 14

NKT er foretrukken turnkey kabelleverandør til Champlain Hudson Power Express projektet i USA

NKT har indgået en eksklusiv Preferred Supplier Agreement (PSA) om levering af strømkabelsystemet til den mulige højspændingstransmissionslinje Champlain Hudson Power Express i USA. Projektet udvikles af Transmission Developers, Inc. (TDI).

Tidligere på året indsendte Hydro-Québec (HQ) og TDI den endelige projektansøgning til New York State Energy Research and Development Agency (NYSERDA). Nu er HQ og TDI blevet udvalgt til de Tier 4 vedvarende energikreditter, der er nødvendige for at gå videre til den endelige projektuddeling fra de relevante amerikanske myndigheder. Desuden skal der afsluttes kontraktforhandlinger og træffes endelig investeringsbeslutning for at NKT modtager en endelig ordre. I øjeblikket forventes disse udeståender at blive afsluttet senest i 2022.

Det potentielle projekt forventes for nuværende at have en værdi på ca. EUR 1,1 mia. (ca. DKK 8,2 mia.) målt i nuværende markedspriser på metal. NKT ordren vil omfatte konstruktion, produktion samt installation af kablerne langs ruten.

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Jeg er meget stolt over, at NKT kommer til at være en vigtig bidragsyder og partner til USA i transformationen til vedvarende energikilder. Landet er en vigtig aktør når det kommer til at håndtere ​​konsekvenserne af klimaændringer. Sammen med TDI har vi arbejdet mange år på Champlain Hudson Power Express projektet og baseret på tæt samarbejde er vi nu i en god position til at realisere det. Desuden er jeg meget glad for, at vi nu udvider vores markedstilstedeværelse, hvilket er essentielt for vores vækstambitioner.

Champlain Hudson Power Express vil facilitere overførsel af bæredygtig vandkraft fra Canada til New York City i USA. Transmissionslinjen på 1.250 MW vil blive et væsentligt bidrag til New York Citys ambitioner om at transformere sin elproduktion og

-forbrug til hovedsageligt at komme fra vedvarende energikilder.

