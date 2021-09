English Finnish

Aspo Oyj

Pörssitiedote

21.9.2021 klo 08.30

Aspon tytäryhtiö ESL Shipping rakennuttaa sarjan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja vastatakseen kasvavaan kysyntään

Aspo-konserniin kuuluvan ESL Shipping Oy:n ruotsalainen tytäryhtiö AtoB@C Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 Me ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. AtoB@C Shippingillä on mahdollisuus laajentaa tilausta useilla optiolaivoilla.

Uusien alusten kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien CO2, kuljetettua rahtiyksikköä kohden tulevat pienenemään lähes 50 % nykyisiin aluksiin verrattuna, mikä tekee laivoista kokoluokassaan maailman tehokkaimmat. Laivojen akustot, maasähköratkaisut ja sähköhybridikäyttö mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Alukset voivat myös saapua satamaan ja lähteä satamasta pelkällä sähkövoimalla.

Alusten kantavuus on 5.350 tonnia (dwt), pituus 90 metriä, leveys 16 metriä ja syväys 6 metriä.

Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen. Telakka kuuluu vuonna 1916 perustettuun Chowgule Group-perheyhtiöön ja sillä on pitkä kokemus vastaavankokoisten alusten rakentamisesta useille eurooppalaisille tilaajille.

Laivojen suunnittelutyö ja kattavat mallikokeet on tehty yhdessä hollantilaisen SMB Naval Architects -suunnittelutoimiston kanssa. Varustamo on osallistunut läheisesti alusten suunnittelutyöhön ja räätälöinyt alukset asiakastarpeisiin soveltuvasti. Erityishuomiota on kiinnitetty lastitilojen järjestelyihin ja energiatehokkuuteen.

"Investointi vahvistaa ESL Shippingin kilpailukykyä ja tulevaa kasvua teollisuuden kumppanina. Nämä uudet alukset ovat vakuuttava näyttö Aspon ja sen liiketoimintojen kyvystä näyttää tietä toimialojen vastuullisimpana toimijana ja vastaavat kasvavaan asiakastarpeeseen", sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

"Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme investoida uusiin, energiatehokkaisiin aluksiin. Yhdessä laivojen rakentajan Chowgulen ja AtoB@C Shippingin kanssa teemme laivakuljetuksista entistäkin ympäristöystävällisempiä", sanoo ESL Shippingin toimitusjohtaja ja AtoB@C Shippingin hallituksen puheenjohtaja Mikki Koskinen.

Alustilauksen yhteydessä tutkitaan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen ja palvelutarjooman laajentamiseen. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevat alusten omistuksen ja rahoituksen ratkaisut, joita ESL Shipping ei ole aiemmin käyttänyt.





ASPO OYJ

Lisätiedot:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh 0400 600 264

Mikki Koskinen, ESL Shipping Oyj:n toimitusjohtaja, puh 050 351 7791

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Liitteet