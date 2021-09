English Finnish

ROBIT INVESTOI TOP HAMMER -TUOTANTOKAPASITEETIN NOSTOON SUOMESSA JA ETELÄ-KOREASSA





Robit investoi nopean kasvun seurauksena noin 6,0 miljoonaa euroa Top Hammer -tuotantokapasiteetin nostoon Suomessa ja Etelä-Koreassa. Top Hammer -tuotteiden kasvu oli 22,0 prosenttia vertailukauteen verrattuna vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä.

Robitin Lempäälän tuotantotilat laajenevat noin 750 neliömetrillä. Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteille tehdään oma tuotantohalli aiemmasta varastotilasta ja samalla tehdään uusi korvaava varastotila, noin 650 neliömetriä. Myös Top Hammer – ja Down the Hole -tuotanto jaetaan laajennuksen seurauksena erillisiksi tuotantoyksiköikseen. Laajennukseen sisältyy samalla laite- ja automaatioinvestointeja. Etelä-Korean Hwaseongin toimipisteeseen tehtävät investoinnit koskevat koneinvestointeja sekä robotiikkaa ja automaatiota. Nämä varmistavat kysyntää vastaavan toimituskyvyn sekä mahdollistavat Suomessa tuotettavien Top Hammer -tuotteiden kilpailukyvyn pakettitoimituksissa. Uudet tuotantotilat Lempäälässä saavuttavat täyden tuotantokapasiteettinsa vuoden 2021 loppuun mennessä. Etelä-Koreassa täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan alkuvuonna 2022.

Robitin Top Hammer -investoinnit mahdollistavat kapasiteetin lisäyksen tuotannon ydinkohdissa, jotka ovat muodostuneet tuotannon pullonkaulaksi kasvaneen myynnin johdosta. Investoinnit mahdollistavat merkittävän lisäyksen kokonaistoimituskykyyn ja kasvuun.

Näillä investoinneilla yhtiö varmistaa yhä tehokkaamman toimitus- ja palvelukyvyn vastatakseen parhaalla mahdollisella tavalla kasvuun sekä jakelijoidensa ja asiakkaidensa tarpeisiin.





