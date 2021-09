ConvaTec verbessert sein Innovationsmanagement mit Anaqua

French German

MÜNCHEN / LONDON, Sept. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , führender Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass der weltweit tätige Medizin- und Technologiekonzern ConvaTec die AQX-Plattform von Anaqua nutzen wird, um seine wertvollen Patent- und Markenportfolios effektiver zu verwalten.



Die Vereinbarung stärkt die Position von Anaqua auf dem Markt für medizinische Lösungen weiter, da immer mehr Kunden aus diesem Bereich mit Anaqua als bevorzugtem IP-Management-Anbieter zusammenarbeiten.

Mit Niederlassungen in mehr als 100 Ländern ist ConvaTec ein globales Medizin- und Technologieunternehmen, das sich auf Therapien zur Behandlung chronischer Erkrankungen konzentriert und eine führende Marktposition in den Bereichen moderne Wundversorgung, Stomaversorgung, Kontinenz- und Intensivpflege sowie Infusionsversorgung einnimmt. Die Produkte von ConvaTec bieten eine Reihe von klinischen und wirtschaftlichen Vorteilen, darunter Infektionsprävention, Schutz vor Hautirritationen, verbesserte Patientenergebnisse und geringere Gesamtpflegekosten.

Christina Allegrini, Vice President, Deputy General Counsel & Global Head of Intellectual Property bei ConvaTec, sagte: "Unsere Unternehmensvision ist es, zuverlässige medizinische Lösungen zu entwickeln, um das Leben der Menschen, die wir behandeln, zu verbessern. Unsere wichtigsten strategischen Säulen sind dabei die Innovationen unserer Arbeit und Lösungen, unterstützt durch verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Innovationen und unser geistiges Eigentum effektiv und effizient verwalten – Anaqua wird uns dabei helfen, dies zu gewährleisten."

ConvaTec wird die AQX-Plattform von Anaqua für die Verwaltung von Patenten und Marken, Jahresgebühren und Verlängerungen (in Verbindung mit Anaqua Services) sowie für die Patentanalyse durch die Integration mit AcclaimIP von Anaqua nutzen.

Bob Romeo, CEO von Anaqua, betonte: "Wir sind stolz darauf, mit ConvaTec zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen – ein Unternehmen, das dank Innovationen weltweit Menschen, die eine fortschrittliche medizinische Versorgung benötigen, besser helfen kann. Wir freuen uns darauf, ConvaTec beim IP-Managemenr und dem Schutz seiner Innovationen zu unterstützen. Wir sind zudem sehr erfreut, ein weiteres globales Unternehmen in unser wachsendes Kundenportfolio in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften aufnehmen zu können."

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Lösungssuite von Anaqua vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Die IP-Plattform von Anaqua wird von über einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Kanzlei-Fachangestellten, Administratoren und Innovatoren weltweit genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf LinkedIn.

Über ConvaTec

ConvaTec ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Medizinprodukte und -technologien, das sich auf Therapien für die Behandlung chronischer Erkrankungen konzentriert und eine führende Marktposition in den Bereichen moderne Wundversorgung, Stomaversorgung, Kontinenz- und Intensivpflege sowie Infusionsversorgung einnimmt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien hat Niederlassungen in mehr als 100 Ländern und beschäftigt weltweit fast 10.000 Mitarbeiter. Die Produkte von ConvaTec bieten eine Reihe von klinischen und wirtschaftlichen Vorteilen, wie z. B. Infektionsprävention, Schutz von gefährdeter Haut, verbesserte Patientenergebnisse und geringere Gesamtpflegekosten. Um mehr über ConvaTec zu erfahren, besuchen Sie bitte convatecgroup.com.