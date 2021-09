Le Groupe VELUX renforce son partenariat mondial avec Schneider Electric afin d’accélérer son ambition de neutralité carbone à vie

English Spanish French Dutch Italian

En élargissant son partenariat avec Schneider Electric, le Groupe VELUX veut accélérer sa stratégie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2030*, et la neutralité carbone à vie en 2041 pour son centenaire*

Au-delà du conseil en achat d’énergies 100 % renouvelables, Schneider Electric proposera désormais un plan d’action global zéro carbone pour chacun des sites de production du Groupe VELUX, ainsi que des systèmes d’analyse et de mesure de leur consommation énergétique.

Ce nouveau partenariat traduit l’engagement de VELUX d’agir rapidement et de façon novatrice face au défi de la crise climatique.





Rueil-Malmaison (France), Septembre 21 2021 – Le Groupe VELUX, premier fabricant mondial de fenêtres de toit, et Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annoncent aujourd’hui la signature d’un nouvel accord élargi, visant à permettre au Groupe VELUX d’atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2030 et d’accélérer son ambition de neutralité carbone à vie pour répondre à la nécessité de plus en plus pressante d’agir de façon proactive face au changement climatique.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de celui qui avait été annoncé plus tôt cette année dans lequel Schneider Electric prévoit d’aider VELUX à se fournir à 100 % en énergies renouvelables d’ici 2023, afin que le Groupe puisse atteindre son objectif RE100. Aux termes de ce nouvel accord, Schneider Electric développera un plan d’action global zéro carbone pour chacun des sites de production du Groupe VELUX, pour réduire leur consommation énergétique et mettre progressivement en place des capacités d’approvisionnement en énergies renouvelables.

« Nous, entreprises, gouvernements et sociétés, devons agir collectivement et rapidement pour affronter la crise climatique et réduire nos émissions de carbone », a déclaré André Dot , Vice-président VELUX région Europe du Sud. « Le Groupe VELUX a décidé d’augmenter le budget dédié au climat afin de renforcer la stratégie et les ambitions climatiques pour devenir LA priorité. Nous avons choisi Schneider Electric comme partenaire pour nous accompagner car nous partageons des valeurs communes, et parce que Schneider dispose des capacités nécessaires pour nous aider à développer et mettre en œuvre un programme accéléré. Ce partenariat va nous garantir des actions plus rapides. »

Ce partenariat élargit permettra au Groupe VELUX de poursuivre son ambition de devenir 100 % neutre en carbone (scopes 1 et 2) d’ici 2030*, plusieurs dizaines d’années avant de nombreuses autres entreprises, et d’atteindre la neutralité carbone à vie* d’ici la date du centenaire du groupe, en 2041. En optant pour cette démarche novatrice, le Groupe s’engage à capturer l’équivalent de son empreinte carbone historique et à réduire ses futures émissions au-delà même des préconisations scientifiques pour limiter la hausse globale des températures à 1,5 °C, tel que défini par l’Accord de Paris. Il s’est également allié à l’ONG WWF afin de mettre en œuvre des projets de reforestation dans le monde entier. Le Groupe VELUX travaille également à réduire de moitié les émissions de carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeur (scope 3) d’ici 2030.

« C’est un honneur d’être le partenaire du Groupe VELUX dans le développement de sa stratégie pour atteindre la neutralité carbone, a déclaré Philippe Diez, Partenaire Europe de l’activité Développement Durable de Schneider Electric. Il est crucial d’accélérer les actions en faveur du climat si nous voulons éviter de subir les pires effets du réchauffement climatique. Nous savons qu’il est possible, aujourd’hui, de respecter le seuil de réchauffement à 1,5 °C grâce à la mise en place de solutions de décarbonation qui ont fait leurs preuves, comme une utilisation efficace des ressources, l’approvisionnement en énergies renouvelables sur site et hors site et la

mise en place de crédits et de compensations carbone de qualité. Nous saluons le Groupe VELUX pour l’accélération de ses ambitions dans la lutte contre le changement climatique et ses actions pour atteindre la neutralité carbone bien avant 2050. »

Ce partenariat de trois ans inclut l’ensemble des sites de production VELUX. Schneider Electric, désignée entreprise la plus durable au monde en 2021 au classement Corporate Knights Global 100 en février dernier, développera un programme global de décarbonation, qui inclura :

L’évaluation énergétique de tous les sites de production du Groupe VELUX, pour permettre le développement et la mise en œuvre de plans d’action zéro carbone ;

Le soutien du programme d’excellence énergétique du Groupe VELUX, conformément à la norme ISO 50001, qui vise à l’amélioration de l'efficacité énergétique et au développement des capacités de production d’énergies renouvelables sur site pour l’alimentation électrique et le chauffage afin de supprimer progressivement le recours aux énergies fossiles ;

La mise en place d’un système global de supervision avec la plateforme EcoStruxure™ Resource Advisor de Schneider Electric pour assurer la mesure et l’analyse de la consommation énergétique.





Le Groupe VELUX expérimentera ces plans d’action zéro carbone dans deux des usines les plus énergivores du groupe, qui représentent environ 25 % de l’énergie totale consommée pour les activités de production de VELUX : JTJ Sonneborn Industrie GmbH en Allemagne et NM Polska Sp. z o.o. en Pologne. D’importants investissements seront réalisés pour convertir ces sites aux énergies renouvelables, grâce à l’installation de pompes à chaleur fonctionnant à l’énergie verte et utilisant des déchets de bois provenant de forêts certifiées (FSC/PEFC) produits sur site. VELUX investira également dans des installations photovoltaïques sur ses sites et continuera d’améliorer l’efficacité énergétique de ces derniers en optimisant leurs systèmes d’approvisionnement, leurs processus de production et leur gestion énergétique.

*Emissions des activités du Groupe VELUX (scopes 1 et 2)

À propos du Groupe VELUX

Depuis 80 ans, le Groupe VELUX a pour vocation d’améliorer le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air frais par le toit.

Notre gamme de produits comprend une grande variété de fenêtres de toit, solutions pour les toits plats, conduits de lumière naturelle et verrières modulaires. Le Groupe VELUX propose également une gamme d’équipements pour se protéger de la chaleur, créer l’obscurité ou tamiser la lumière, comme les volets roulants, les stores extérieurs et intérieurs, ainsi que des commandes intelligentes. Ces produits contribuent à garantir un environnement intérieur sain et durable pour vivre, travailler et se divertir dans les meilleures conditions.

Nous sommes présents dans plus de 40 pays dans le monde, à travers nos sociétés de vente et nos usines de production et employons environ 11500 personnes.

Le Groupe VELUX appartient à la société VKR Holding A/S, entièrement détenue par des fondations à but non lucratif (LES FONDATIONS VELUX) et par la famille du fondateur.

En 2020, VKR Holding a réalisé un chiffre d’affaires de 3,04 milliards d’euros et LES FONDATIONS VELUX ont soutenu de nombreux projets caritatifs, pour un montant de 142 millions d’euros.

En France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre 4 usines de production et une société de vente.

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site www.velux.fr

À propos de Schneider Electric

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d’être le partenaire digital du développement durable et de l’efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion.

www.se.com/fr

