VELUX Groep en Schneider Electric verlengen partnerschap om levenslange CO2-neutraal belofte te versnellen

De VELUX Groep heeft Schneider Electric gevraagd om een versnelde decarbonisatiestrategie op te stellen om zo sneller gehoor te kunnen geven aan de levenslange CO 2 -neutraal belofte

-neutraal belofte De samenwerking bouwt voort op de eerder aangekondigde adviesdiensten voor hernieuwbare energie

Rueil-Malmaison (France), September 21 2021 – Vandaag kondigen de VELUX Groep - wereldleider in dakramen - en Schneider Electric - wereldleider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering – een nieuwe uitgebreide samenwerkingsovereenkomst aan om de CO 2 -neutraal belofte van de VELUX groep te versnellen. Deze nieuwe overeenkomst is een gevolg van de toenemende behoefte om klimaatverandering proactief aan te pakken. Op deze manier wil de dakramenleverancier de plannen om in 2030 levenslang CO 2 -neutraal te zijn versnellen.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat Schneider Electric VELUX helpt om tegen 2023 het equivalent van 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken om de RE100-doelstelling te bereiken. Binnen de nieuwe overeenkomst zal Schneider Electric een wereldwijd programma ontwikkelen met ‘Zero Carbon Action-plannen’ voor elk van de fabrieksterreinen van de VELUX Groep om zo het energieverbruik te verminderen en hernieuwbare energie op te schalen.

“Het collectief van bedrijven, overheid en samenleving moet meer doen om de klimaatcrisis aan te pakken en de CO 2 -uitstoot te verminderen”, zegt Jörn Neubert, Senior Vice President Supply, van de VELUX Groep. “De VELUX Groep heeft een aanzienlijk klimaatbudget vrijgemaakt om onze klimaatstrategie en ambities prioriteit te geven. We hebben Schneider Electric als onze partner aangewezen vanwege gedeelde waarden en het vermogen van Schneider om ons te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van een versneld wereldwijd programma.”

Het uitgebreide partnerschap focust op de ambitie van de VELUX Groep om tegen 2030 100% CO 2 -neutraal te zijn (scope 1 en 2) en levenslang CO 2 -neutraal te zijn wanneer de VELUX Groep het 100-jarig jubileum viert in 2041. Met deze belofte legt de VELUX Groep haar volledige historische koolstofvoetafdruk vast, en zal het haar toekomstige koolstofemissies verminderen. Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C. De VELUX Groep is partner van het Wereld Natuur Fonds (WWF) op het gebied van bosbehoudprojecten over de hele wereld. Daarnaast werkt de VELUX Groep ook aan het halveren van de CO 2 -uitstoot in haar waardeketen (scope 3), een doel wat in 2030 moet zijn bereikt.

"We zijn trots om door de VELUX Groep te zijn geselecteerd als partner voor koolstofneutraliteit", zegt Christel Heydemann, EVP Europe Operations, Schneider Electric. “Om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen, is versnelde klimaatactie essentieel. Door middel van bewezen decarbonisatie-oplossingen zoals hulpbronnenefficiëntie, on-site en off-site inkoop van hernieuwbare energie en hoogwaardige koolstofkredieten en -compensaties weten we dat het mogelijk is om binnen een temperatuurstijging van 1,5°C te blijven. We prijzen de VELUX Groep voor het erkennen van de urgentie van klimaatverandering, het versnellen en in gang zetten van hun klimaatambities om ruim voor 2050 koolstofneutraal te zijn.”

Het driejarige partnerschap omvat alle fabrieksterreinen van VELUX. Schneider Electric zal een wereldwijd decarbonisatieprogramma ontwikkelen, met daarin:

Energiebeoordeling van alle fabriekslocaties van de VELUX Groep, resulterend in de ontwikkeling en implementatie van ‘Zero Carbon Action-plannen’;

Ondersteuning van het Energy Excellence-programma van de VELUX Groep in overeenstemming met ISO50001: verbetering van activiteiten op het gebied van energie-efficiëntie en uitbreiding van de capaciteit voor hernieuwbare verwarming en elektriciteit op locatie om daarmee fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen; en

Implementatie van een wereldwijd monitoringsysteem via Schneider Electric's EcoStruxure™ Resource Advisor om het energieverbruik te meten en te analyseren.





De CO 2 -neutrale actieplannen worden in twee van de belangrijkste energieverbruikende fabrieken van het bedrijf getest. JTJ Sonneborn Industrie GmbH in Duitsland en NM Polska Sp. zo o.o. in Polen vertegenwoordigen ongeveer 25% van alle energie die wordt gebruikt in de VELUX-productie. Op deze locaties zullen aanzienlijke investeringen worden gedaan om over te schakelen op hernieuwbare warmtebronnen door bijvoorbeeld warmtepompen op groene stroom te installeren en houtafval te gebruiken uit gecertificeerde (FSC/PEFC) bossen die ter plaatse worden geproduceerd. VELUX zal ook investeren in on-site fotovoltaïsche (PV) zonne-energie-installaties en de energie-efficiëntie van de sites blijven verbeteren door toevoersystemen, productieprocessen en energiebeheer te optimaliseren.

Over VELUX Nederland

Al bijna 80 jaar creëert de VELUX Groep wereldwijd een betere leefomgeving voor mensen door te zorgen voor optimaal daglicht en frisse lucht door het dak. Ons productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, dakkapellen, lichtkoepels en modulaire lichtstraten. Daarnaast bestaat ons assortiment uit vele typen raamdecoratie, zonwering, rolluiken, installatieoplossingen en intelligente bedieningssystemen. Al deze producten helpen bij het creëren van een gezond en duurzaam binnenklimaat om in te werken, wonen, leren of recreëren. Hieraan werken we wereldwijd met ongeveer 11.500 medewerkers in verkoop- en productiemaatschappijen in meer dan 40 landen. VELUX Nederland B.V. is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, die onderdeel is van de VKR Holding A/S, een naamloze vennootschap volledig in handen van non-profit stichtingen (de VELUX FOUNDATIONS) en familie. In 2019 had de VKR Holding een totale omzet van 2,9 miljard euro en de VELUX FOUNDATIONS keerden voor 178 miljoen euro aan liefdadigheidsdonaties uit. Kijk voor meer informatie op: www.velux.nl.

Over Schneider Electric

Het doel van Schneider Electric is om iedereen in staat te stellen alles uit beschikbare energie en hulpbronnen te halen en zo vooruitgang te boeken en verduurzaming te garanderen.

We noemen dit Life Is On.

Onze missie is om uw digitale partner te zijn voor duurzaamheid en efficiëntie. We stimuleren digitale transformatie gedurende de gehele levenscyclus door integratie van toonaangevende proces- en energietechnologieën met producten, monitoring, software en services die end-point met de cloud verbinden. Hierdoor is geïntegreerd beheer mogelijk voor woningbouw, gebouwen, datacenters, infrastructuur en industrieën.

Van alle internationale bedrijven zijn wij het meest lokaal actief. We zijn voorstanders van open standaarden en partnerschap in ecosystemen, waarbij de passie voor onze gedeelde waarden, inclusiviteit, elkaar versterken en een betekenisvol doel centraal staan. Voor meer informatie, kijk op se.com/nl/

www.se.com

