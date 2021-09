Yuno annonce un premier financement de 200 000 euros et prépare sa série A

La Proptech Yuno, créatrice d’une application destinée à accompagner les investisseurs immobiliers qui opèrent sur le marché de la location, annonce un premier amorçage de 200 000 euros réalisé auprès de Business Angels, clients et Influenceurs. À travers cette opération, Yuno compte accentuer la promotion de son offre et préparer une première levée de fonds de grande envergure qui interviendra en 2022.

Concrètement, Yuno a été créée en 2019 et propose un assistant digital qui accompagne les propriétaires bailleurs pour suivre la performance de leurs investissements immobiliers et acquérir sereinement de nouveaux biens. L’objectif est donc de construire le meilleur service pour toute personne souhaitant investir dans l’immobilier grâce à la technologie et au design. L’assistant Yuno est disponible depuis une plateforme, mais également sur une application mobile.

Depuis Yuno, il est donc possible de rechercher les biens les plus attractifs, de simuler son projet pour en obtenir un rapport détaillé, de qualifier son projet pour valider le potentiel locatif avant et après la visite et enfin pour les propriétaires de visualiser la performance de son patrimoine immobilier. À ce jour, Yuno compte déjà près de 10 000 utilisateurs de son application et connait chaque mois une croissance de près de 10 %.

Forte de ce premier amorçage de 200 000 euros, l’équipe de Yuno compte accélérer la promotion de son service et initier une nouvelle campagne marketing pour fidéliser ses clients et en recruter de nouveaux via différents canaux. Yuno compte également utiliser une partie de cet investissement à des fins de R&D.

Guillaume Martin, CEO et Co-fondateur de Yuno « Nous sommes fiers d’avoir reçu ce premier financement qui va nous permettre de préparer notre première levée de fonds en série A sereinement. Nous allons accélérer la promotion de notre application qui connait déjà une forte percée avec une croissance à deux chiffres du nombre d’utilisateurs chaque mois. Yuno est un outil pratique et convivial qui dispose de l’ensemble des fonctionnalités nécessaires pour sélectionner et piloter au mieux ses investissements locatifs. Lorsque l’on connait la forte traction que représente l’immobilier dans les stratégies d’investissement des Français, il convient de leur apporter des solutions qui répondent à leurs besoins de pilotage au quotidien. »