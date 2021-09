SpikeeLabs ouvre 25 postes pour accélérer sa croissance

L’ESN SpikeeLabs poursuit ses investissements pour accompagner son développement en France comme à l’international et renforce ses équipes au sein de ses agences de Rennes, Nantes et Paris.

Créée en février 2016, SpikeeLabs est une société d’ingénierielogicielle, de développement et d’intégration qui opère sur trois grands marchés que sont la résolution des problématiques d’architecture des Systèmes d’Information, l’intégration du CRM Saleforce et le déploiement de sa propre solution de facturation BillingLabs. À ce jour, SpikeeLabs réunit 65 talents et réalise près de 5 millions de chiffre d’affaires sur un secteur particulièrement concurrentiel où seule l’expertise et la confiance des clientsassurent une croissance solide.

Ce positionnement fort permet à la société de faire la différence et d’accompagner efficacement ses clients dans la conception de solutions performantes et sur mesure. En rejoignant SpikeeLabs, les futurs équipiers intègrent une entreprise conviviale dont la mission consiste à offrir une haute qualité de services à ses clients et à faire grandir ses ingénieurs en les formant en continu à de nouveaux domaines d’expertises.

Cette caractéristique est un réel différenciateur et démontre la volonté de SpikeeLabs de toujours investir pour s’entourer de talents engagés, qui maitrisent les technologies de pointe. SpikeeLabs recrute des passionnés sur profil en CDI, mais également sous forme de contrats de professionnalisation. Enfin, tous les moyens sont mis en place pour favoriser le travail en plateau et le partage des compétences. Forte de ces atouts, la société connait un taux de fidélisation particulièrement élevé sur le marché.

Quelques exemples de postes proposés :

- Chef de projet technico-fonctionnel

- Développeurs (Python, java, SalesForce, MuleSoft)

- Business Analyst

Pour postuler, rendez-vous sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/SpikeeLabs

Marie d’Aboville-Carnot, Chief People Officer chez SpikeeLabs « La qualité de notre offre et notre forte croissance sur nos domaines d’expertise nous amènent à renforcer nos équipes en recrutant de nouveaux talents. Nous investissons de manière importante pour nous entourer de personnes qui évolueront dans une structure dynamique, leur permettant de travailler en équipe sur des projets engageants. Intégrer SpikeeLabs revient à évoluer durablement dans une entreprise tournée vers les valeurs d’audace et d’efficacité afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients. »