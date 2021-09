HIGHCO : transactions sur Actions propres du 13/09/21 au 17/09/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 13 au 17 septembre 2021

Paris, le 21 septembre 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 13/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,93 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 14/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,98 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 15/09/2021 FR 0000054231 1 000 6,02 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 16/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,99 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 17/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,99 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-13

07:35:09 FR 0000054231 5,94



EUR 200



XPAR jAj6AgjmoP000Kq0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-13

08:22:11 FR 0000054231 5,94



EUR 100



XPAR jAj6AgjnXv000yZ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-13

11:15:34 FR 0000054231 5,90



EUR 200



XPAR jAj6AgjqFh002pQ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-13

11:18:09 FR 0000054231 5,90



EUR 200



XPAR jAj6AgjqID002ze0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-13

11:18:24 FR 0000054231 5,90



EUR 100



XPAR jAj6AgjqIS002zo0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-13

14:43:25 FR 0000054231 5,98



EUR 100



XPAR jAj6AgjtUr007ax0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-13

14:43:32 FR 0000054231 5,98



EUR 100



XPAR jAj6AgjtUy007bF0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

07:28:51 FR 0000054231 6,00



EUR 50



XPAR jAj6Agk9Br000Gc0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

07:28:51 FR 0000054231 6,00



EUR 140



XPAR jAj6Agk9Br000Gl0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

07:28:51 FR 0000054231 6,00



EUR 10



XPAR jAj6Agk9Br000Gu0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

08:05:48 FR 0000054231 6,00



EUR 200



XPAR jAj6Agk9lc000qk0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

09:14:47 FR 0000054231 5,96



EUR 2



XPAR jAj6AgkAqM001nM0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

10:23:09 FR 0000054231 5,96



EUR 198



XPAR jAj6AgkBuV002Dx0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

12:10:29 FR 0000054231 6,00



EUR 100



XPAR jAj6AgkDaP002fx0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

12:42:48 FR 0000054231 5,96



EUR 100



XPAR jAj6AgkE5e002xO0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-14

12:52:43 FR 0000054231 5,94



EUR 200



XPAR jAj6AgkEFH0035R0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

07:01:28 FR 0000054231 5,98



EUR 57



XPAR jAj6AgkVEu0008T0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

07:01:28 FR 0000054231 5,98



EUR 43



XPAR jAj6AgkVEu0008c0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

07:15:48 FR 0000054231 6,02



EUR 200



XPAR jAj6AgkVSm000FJ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

08:38:03 FR 0000054231 6,02



EUR 50



XPAR jAj6AgkWkN001Ck0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

08:38:03 FR 0000054231 6,02



EUR 50



XPAR jAj6AgkWkN001Ct0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

09:01:14 FR 0000054231 6,02



EUR 100



XPAR jAj6AgkX6o001Hq0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

12:54:12 FR 0000054231 6,06



EUR 182



XPAR jAj6AgkakG0046Y0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

12:54:12 FR 0000054231 6,06



EUR 18



XPAR jAj6AgkakG0046h0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

12:54:29 FR 0000054231 6,06



EUR 42



XPAR jAj6AgkakX004790



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

12:54:29 FR 0000054231 6,06



EUR 58



XPAR jAj6AgkakX0047I0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

13:07:11 FR 0000054231 6,00



EUR 100



XPAR jAj6Agkawm004Fd0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

13:15:48 FR 0000054231 5,94



EUR 60



XPAR jAj6Agkb57004RJ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-15

13:16:45 FR 0000054231 5,94



EUR 40



XPAR jAj6Agkb62004TR0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-16

08:34:49 FR 0000054231 6,00



EUR 200



XPAR jAj6AgktAn002fb0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-16

08:35:05 FR 0000054231 6,00



EUR 100



XPAR jAj6AgktB3002h40



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-16

10:00:28 FR 0000054231 6,00



EUR 200



XPAR jAj6AgkuVg004hZ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-16

11:44:17 FR 0000054231 6,00



EUR 100



XPAR jAj6Agkw89006fa0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-16

12:26:57 FR 0000054231 5,96



EUR 200



XPAR jAj6AgkwnQ007If0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-16

14:32:55 FR 0000054231 6,00



EUR 43



XPAR jAj6AgkylL0090v0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-16

14:32:55 FR 0000054231 6,00



EUR 57



XPAR jAj6AgkylL009140



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-16

14:35:51 FR 0000054231 6,00



EUR 100



XPAR jAj6AgkyoB0092S0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

07:04:49 FR 0000054231 5,98



EUR 100



XPAR jAj6AglEFF000JU0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

07:05:03 FR 0000054231 5,98



EUR 71



XPAR jAj6AglEFT000Jw0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

07:05:03 FR 0000054231 5,98



EUR 29



XPAR jAj6AglEFT000K50



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

07:28:58 FR 0000054231 6,00



EUR 200



XPAR jAj6AglEcc000pz0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

08:48:08 FR 0000054231 5,94



EUR 100



XPAR jAj6AglFrE001jP0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

09:59:46 FR 0000054231 5,94



EUR 33



XPAR jAj6AglGyX002ig0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

11:54:16 FR 0000054231 6,00



EUR 100



XPAR jAj6AglIlM003ld0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

12:37:20 FR 0000054231 6,00



EUR 100



XPAR jAj6AglJR2004J40



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

13:45:19 FR 0000054231 6,00



EUR 44



XPAR jAj6AglKUp0055w0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

13:45:19 FR 0000054231 6,00



EUR 56



XPAR jAj6AglKUp005650



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

14:12:56 FR 0000054231 5,98



EUR 67



XPAR jAj6AglKvY005eE0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-17

14:55:11 FR 0000054231 6,00



EUR 100



XPAR jAj6AglLaR006E30



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe