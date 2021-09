Le gouvernement du Canada sélectionne Ceridian comme fournisseur de solutions de gestion de la paie et des RH de nouvelle génération

TORONTO, 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceridian (NYSE : CDAY; TSX : CDAY), fournisseur mondial de technologies de gestion du capital humain, a annoncé aujourd’hui sa sélection par le gouvernement du Canada pour mener un projet pilote visant la phase de conception logicielle et d’expérimentation à l’égard de solutions de gestion de la paie et des RH de nouvelle génération. Ceridian collaborera avec le gouvernement du Canada à concevoir conjointement et à mettre en œuvre des solutions de gestion intelligente de la paie et des RH pour la fonction publique fédérale.



« Forts de notre expertise à titre de fournisseur mondial de technologies de gestion du capital humain, et de notre profond engagement de longue date envers le Canada, nous sommes en excellente position pour aider ce pays à concrétiser sa vision numérique et à mettre en place des processus de gestion de la paie et des RH modernes, accessibles et tirant parti des technologies mobiles, déclare David Ossip, président du conseil d’administration et chef de la direction de Ceridian. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer de travailler avec le gouvernement du Canada, les syndicats et les employés, et de mettre nos solutions de gestion intelligente de la paie et des RH à la disposition de nos vaillants fonctionnaires fédéraux. »

Misant sur une approche intelligente de la gestion du capital humain, Ceridian aidera le gouvernement du Canada à offrir aux employés de la fonction publique fédérale des solutions de gestion de la paie et des RH favorisant l’exactitude des données ainsi que la conformité à la réglementation. La flexibilité de la plateforme Dayforce aidera l’ensemble des ministères et organismes fédéraux à satisfaire les exigences législatives complexes et en constante évolution tout en pouvant mettre en œuvre leurs propres politiques organisationnelles en matière de gestion de la paie et des RH.

« L’annonce d’aujourd’hui continue de renforcer notre formidable élan dans le secteur public, et illustre notre capacité éprouvée à fournir des technologies évolutives qui simplifient la gestion de la conformité à la réglementation et réduisent les risques connexes, tout en offrant une expérience employé mobilisatrice », dit M. Ossip.

À propos de Ceridian

Ceridian. Améliorer la vie au travailMC

Ceridian est un fournisseur mondial de technologies de gestion du capital humain. Dayforce, notre plateforme infonuagique de gestion du capital humain et produit phare, offre des fonctions de gestion des RH, de la paie, des avantages sociaux, des effectifs et des talents. Cette plateforme optimise la gestion de l’ensemble du cycle d’emploi en facilitant notamment le recrutement, la mobilisation, la rémunération, la répartition et le perfectionnement des employés. Ceridian offre des solutions pour les organisations de toutes tailles. Consultez notre site ceridian.com ou suivez-nous sur Twitter : @Ceridian.

Énoncés prévisionnels et facteurs de risque

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels pouvant comporter un certain nombre d’éléments de risque et d’incertitude. Les énoncés qui ne reposent pas sur des faits historiques, et les énoncés concernant nos attentes, nos intentions et nos stratégies pour l’avenir constituent des énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels sont fondés sur les convictions et les projections des membres de la direction, de même que sur l’information à leur disposition. Ces énoncés se basant sur des attentes concernant l’avenir, ceux-ci ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de fait. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu à la lumière des risques décrits aux sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information », « Forward-Looking Statement » et « Risk Factors » ainsi qu’à d’autres sections des rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, des rapports annuels sur formulaire 10-K et d’autres rapports déposés par Ceridian auprès de la Securities and Exchange Commission.

Relations avec les médias :

Teri Murphy

teri.murphy@ceridian.com

647 417-2117