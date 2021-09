D-BOX accroît sa présence en sol américain avec son partenaire CMX Cinemas

English French

MONTRÉAL, 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, est heureuse d’annoncer la signature d’une entente avec CMX Cinemas, un exploitant très respecté de salles de cinéma haut de gamme avec service de restauration situées partout aux États-Unis. Cette entente permettra d’ajouter cinq nouveaux emplacements et la rénovation de deux sites existants avant la fin de 2023. Ce qui portera le nombre de sièges haptiques D-BOX à plus de 500 dans les salles de CMX Cinemas, et à 15 le nombre d’écrans dotés de la technologie D-BOX.



Les premières salles équipées de nouveaux sièges D-BOX ouvriront leurs portes d’ici la fin de 2021. Quant aux autres salles devant être munies de nouveaux sièges D-BOX ou qui sont en voie d’être rénovées et modernisées, des travaux de construction s’y poursuivront jusqu’à la fin de 2023.

Avec ces luxueux sièges inclinables haptiques, D-BOX utilise la technologie haptique pour dépasser la vue et l’ouïe en associant le contenu et le corps. Cela permet aux cinéphiles de vivre pleinement les émotions imaginées par les créateurs des studios, afin de mieux plonger dans les films! Cela permet aussi aux émotions de résonner plus profondément, élevant l’expérience cinématographique à un niveau entièrement nouveau.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation florissante avec CMX Cinemas et d’offrir à leurs cinéphiles une occasion sans précédent de profiter des dernières superproductions d’une manière entièrement novatrice, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. CMX Cinemas est un excellent partenaire, et je veux profiter de cette occasion pour le remercier de la confiance qu’il accorde à notre technologie haptique haute-fidélité novatrice et immersive. »

« Les gens sont de retour au cinéma comme avant. Les sièges se remplissent à nouveau, et le plaisir d’aller au cinéma revient en force grâce à la sortie à venir de nouvelles superproductions. D-BOX permet aux cinéphiles de vivre ces films en salle de façon immersive et étonnante, a déclaré Javier Ezquerro, directeur de l’exploitation de CMX Cinemas. Il y a quelque chose de différent dans la façon dont vous vous identifiez au contenu et dans la façon dont vous pouvez libérer votre esprit et vous concentrer sur l’histoire, lorsque vous êtes dans un cinéma équipé de la technologie D-BOX. »

Il y a plus de 203 000 salles de cinémas à travers le monde. Forte d’une base d’amateurs fidèles qui ne cesse de grandir dans plus de 40 pays, D-BOX comptera désormais, avec ces nouveaux établissements, 784 écrans équipés de sa technologie haptique exclusive dans le monde entier. Nous estimons que la pénétration du marché est encore à un stade embryonnaire, ce qui favorise plus de possibilités de croissance.

À PROPOS DE CMX CINEMAS

CMX Cinemas, qui a ouvert ses portes en avril 2017 au Brickell City Centre, à Miami, en Floride, offre de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux clients de vivre une expérience cinématographique novatrice et VIP. CMX propose une technologie de pointe qui peut être appréciée à travers différents types d’expériences : CMX CinéBistro, le service de restauration luxueux sur place et aux sièges, CMX Market Cinema, l’expérience de restauration libre-service, et CMX Premium, le cinéma traditionnel amélioré avec des comptoirs alimentaires classiques. Il propose aussi le très branché et exclusif CMX Stone Sports Bar dans certains cinémas, faisant de CMX la destination par excellence en matière de divertissements.

CMX Cinemas a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, en ouvrant de nouveaux cinémas partout au pays et en faisant l’acquisition d’autres chaînes de cinémas, notamment Cobb Theatres et CinéBistro. Ces acquisitions ont fait de CMX l’une des plus importantes chaînes de cinémas au pays, qui compte à l’heure actuelle 33 établissements, 358 écrans et plus de 2 000 employés.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

