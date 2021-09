Canards Illimités Canada lance une initiative de 3 millions de dollars pour conserver les milieux humides essentiels des berges du Wolastoq

English French

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC) conserve plus de 1 900 hectares de milieux humides importants sur les berges du Wolastoq (fleuve Saint-Jean), en investissant dans la recherche et les partenaires communautaires dans le cadre de l’initiative « Préserver les milieux humides du Wolastoq ». Cet investissement de 3 millions de dollars sur 10 ans dans la conservation représente l’investissement le plus important consacré par CIC à une même initiative d’habitat dans les provinces de l’Atlantique.



Long de 673 kilomètres, le Wolastoq est le plus grand cours d’eau des provinces de l’Atlantique. Sa plaine inondable comprend 20 000 hectares de milieux humides. Après le dégel du printemps, la région s’emplit de neige fondue riche en nutriments en amont du fleuve, ce qui attire toutes sortes de représentants de la faune et de la sauvagine, ainsi que les oiseaux chanteurs qui viennent se reproduire, nicher et se nourrir. Ce bassin accueille des centaines d’espèces d’oiseaux et de nombreuses espèces en péril, dont le saumon de l’Atlantique, la tortue des bois et des plantes comme l’aster d’Anticosti.

Le riz sauvage est l’une des sources d’alimentation traditionnellement apportées par les milieux humides aux peuples autochtones du territoire de la Confédération de Wabanaki, dont les Wolastoqiyik, les Pescomody et les Mi’kmaqs. Puisque la plupart des milieux humides des berges du Wolastoq produisent du riz sauvage, il s’agit, pour les collectivités locales, d’une occasion exceptionnelle d’avoir accès à ces zones et de récolter cette denrée traditionnelle, surtout sur les sites des projets de conservation des milieux humides de CIC.

Puisque plus de 500 000 personnes habitent dans la région du bassin hydrographique de ce cours d’eau, les milieux humides de la plaine inondable sont essentiels pour maîtriser les effets des inondations printanières : ils agissent comme des éponges sur le paysage. En outre, les milieux humides servent de filtres, en captant ou en fractionnant les polluants avant qu’ils se déversent dans le cours d’eau.

CIC tient à préserver ces importants et majestueux milieux humides biodiversifiés du Wolastoq — ainsi que les espèces, les peuples et les traditions qu’ils appuient — pour les générations à venir. Dans le cadre de cette initiative, CIC entend :

restaurer plus de 25 kilomètres de digues et remplacer les ouvrages de régulation des eaux afin de conserver les milieux humides du cours d’eau dans plus de 60 projets existants de CIC sur les berges du Wolastoq;

conserver d’autres milieux humides dans le cadre de différentes activités consultatives;

améliorer les projets de conservation des milieux humides publiquement accessibles, par exemple le réseau de sentiers du marais Gagetown, afin d’offrir aux collectivités toutes proches des activités de loisirs;

mener des projets de recherche avec les universités et les partenaires de la localité pour évaluer les sites des milieux humides sur les berges du Wolastoq afin de quantifier la valeur de ce secteur pour ses services écosystémiques, par exemple la séquestration du carbone, la maîtrise des inondations et l’habitat faunique;

nouer un partenariat avec Wabanaki Tree Spirit Tours & Events afin de mener la récolte traditionnelle annuelle du riz sauvage dans les projets d’aménagement des milieux humides le long du Wolastoq.



Les nombreux partenaires locaux, nationaux et internationaux et supporteurs du secteur privé s’entendent sur l’importance de la région et sur la vision adoptée pour sa conservation, dans le cadre de la campagne de collecte de fonds complémentaire qui se déroule au moment d’écrire ces lignes.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page Préserver les milieux humides du Wolastoq sur notre site Web (www.canards.ca/notre-travail/milieux-humides-du-wolastoq/).

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la création des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus : www.canards.ca .

Personne-ressource pour information :

Katie Scott

Canards Illimités Canada

k_scott@ducks.ca

902-220-8780

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0d6b09f-b470-42a1-bed1-80b3d74e67ae/fr