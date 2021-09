Enreach étend son empreinte géographique dans les pays baltes grâce à l'acquisition d'OSS Networks

Enreach, le groupe européen de communications unifiées en très forte expansion, étend son empreinte géographique au travers de l’acquisition d'OSS Networks, SIA (« OSS Networks »). Déjà positionnée comme le fournisseur privilégié de services de communications unifiées dans le Cloud dans les pays baltes, la société basée en Lettonie a plus que doublé ses revenus au cours des trois dernières années. Son offre de cloud PBX mobile enrichit le portefeuille de produits et services IT et télécom d'Enreach, tant pour les clients finaux que pour les partenaires, notamment les opérateurs de téléphonie mobile. L’acquisition d’OSS Networks est la plus récente d’une série d’opérations de croissance externe réalisées par Enreach, soutenu par la société d'investissement Waterland, et vient renforcer la présence du groupe en Europe.

Fondée en 2010, OSS Networks est une entreprise en forte croissance dont les services sont utilisés par plus de 1100 entreprises dans les pays baltes. Grace à une augmentation significative de sa base de clients, au lancement de ses propres nouveaux produits dans le cloud et à des partenariats fructueux, OSS Networks a réalisé une croissance significative de ses revenus au cours de ces dernières années. La société va désormais pouvoir proposer aux entreprises des pays baltes l’ensemble de la gamme des solutions UCaaS, CCaaS et de productivité dans le cloud du groupe Enreach, et leur permettre ainsi d’évoluer et d’être encore plus compétitves dans un marché qui change rapidement.

Une entreprise Leader



Stijn Nijhuis, PDG d'Enreach: « Sur le marché hautement concurrentiel des communications unifiées, OSS Networks s'est forgé une solide réputation dans les pays baltes grâce à sa proposition de valeur unique auprès d'une clientèle diversifiée, dont des partenariats de longue date avec les plus grands opérateurs de télécommunications. Ensemble, Enreach et OSS Networks vont cibler de nouveaux fournisseurs de services dans les pays baltes et sur les marchés voisins en intégrant la très efficace plateforme cloud PBX mobile « Smartmex » d'OSS Networks dans le portefeuille de produits d'Enreach. Ceci nous permettra de proposer à nos clients et partenaires des produits encore plus innovants et de devenir le challenger de référence sur le marché UCaaS, tout en renforçant notre approche « mobile-first ». Nous sommes par conséquent extrêmement heureux d'accueillir OSS Networks au sein de notre groupe. »

La société conservera son siège social à Riga, en Lettonie. Les trois associés fondateurs – Armands Meinarts (PDG et cofondateur), Juris Breicis (cofondateur) et Mārtiņš Gailītis (cofondateur) – continueront à piloter les opérations et à encadrer leur équipe expérimentée qui compte 26 collaborateurs, dont un solide pôle de développement. Cela permettra à Enreach de mener à bien sa stratégie de croissance sur la région.

Selon Armands Meinarts : « OSS Networks est considéré comme le pionnier des services de télécommunications dans le cloud sur le marché balte. Notre base clients qui inclut 33 000 utilisateurs cloud représente plus de 40 % de toutes les PME locales qui utilisent des solutions cloud. L'alliance entre notre expertise locale et l’expérience d’Enreach auprès des fournisseurs de services va nous permettre de créer ensemble de nouvelles opportunités et d’offrir une plus grande valeur ajoutée à nos clients et partenaires commerciaux dans les pays baltes. Avec Enreach, OSS Networks va pouvoir bénéficier davantage de la croissance attendue du marché du cloud dans les pays baltes grâce à nos solutions cloud PBX hébergées localement. »