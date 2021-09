Pershimex confirme la présence en rainure de minéralisation aurifère dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou

English French

VAL-D’OR, Québec, 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex ("Pershimex" ou la "Société") (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer ses plus récents résultats des travaux complémentaires de rainurage effectués sur le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou dans le cadre du travail d’estimation de ressources conforme au Règlement 43-101, entrepris au début de l’année 2021 par la firme Solution 3DGéo Inc ("3DGS").



Le système minéralisé a été exposé par décapage au début de l’été 2021 et de l’or visible peut être observé à plus d’une trentaine d’endroits sur l’affleurement. Au total, trois rainures (A1-A2-A3) ont été positionnées directement au cœur du gisement, dans la projection verticale des zones minéralisées interprétées, de façon à valider la continuité jusqu’à la surface de la minéralisation haute teneur interceptée par forage à environ 15m de profondeur.

La rainure la plus longue et la plus à l’Est est la rainure A3 (voir figure). Celle-ci se situe près du sondage PM-20-04 et a retourné 11,7 g/t Au sur 6,5 mètres incluant 3,0 onces d’or/tonne (93,4 g/t Au) sur 0,5 mètre. La rainure A2, qui est située au centre a retourné 11,6 g/t Au sur 4,0 mètres incluant 1,86 once d’or/tonne (58,0 g/t) sur 0,5 mètre. La rainure A1, qui est la plus à l’ouest et la plus près de l’ancien puits de mine, a quant à elle retourné 6,2 g/t Au sur 5,5 mètres incluant 27 g/t sur 0,5 mètre.

Tableau des résultats

No de rainure Teneur

(g/t Au) Longueur

(m) Facteur Métal

(g/t Au *m) A1 6,2 5,5 34,1 Incluant 27 0,5 A2 11,6 4 46,4 Incluant 58 0,5 A3 11,7 6,5 76,1 Incluant 93,4 0,5

Ces rainures ont été nécessaires pour le travail d’estimation de ressources présentement en cours. Bien que l’interprétation des zones minéralisées prend déjà en compte la géologie de l’affleurement et la géométrie des zones minéralisées, la validation quantitative des hautes teneurs interpolées à la surface, à partir des données de forage, permet de minimiser les incertitudes et les risques inhérents à la méthode utilisée pour l’estimation de la ressource.

Ceci permettra donc de préciser, avec un beaucoup plus grand niveau de confiance, la position d’un volume de roches minéralisées de 5 000 tonnes affleurant et représentatif des zones minéralisées à forte teneur interprétées par 3DGS. La définition d’un tel volume nous permettra de faire une demande de permis d’échantillonnage en vrac auprès du ministère des Ressources Naturelles du Québec. Le plan de restauration a déjà été soumis en juin dernier et la Société est en phase de rédaction des réponses aux questions demandées par le ministère. L’échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes va permettre principalement de connaître la teneur réelle en or, de confirmer les méthodes d’analyse et de dégager un éventuel revenu avec la vente des onces d’or qui seront produites. Les résultats de l’ensemble de l’estimation de ressources incluant le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou seront disponibles et rendus publics dans les prochaines semaines.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Cette campagne de rainurage effectuée sur le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou va nous permettre de modéliser un bloc de matériel minéralisé de 5 000 tonnes ayant une teneur en or optimale. Dès que le travail d’estimation de ressources sera terminé et rendu public, nous allons enclencher le processus de demande de permis d’échantillonnage en vrac avec le ministère des Ressources Naturelles du Québec dans le but d’être une des premières sociétés d’exploration junior au Québec à se prévaloir de la nouvelle modification de l’article 69 de la Loi sur les mines, qui autorise depuis mars 2021 les sociétés d’exploration à effectuer un échantillonnage en vrac n’excédant pas 5 000 tonnes ».

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101. Les échantillons de rainures mesurent tous 0,5 mètre de longueur ont été expédiés et analysés par le laboratoire ALS CHEMEX de Val-d’Or, suivant la méthode de pyroanalyse. Des reprises gravimétriques pour les teneurs supérieures à 10 grammes ont été nécessaires.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président

Tél.: (819) 825-2303

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospect.

Une carte accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c0ca081-d40a-46dd-9243-86b704a57e9f/fr