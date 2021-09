RAMSAY SANTE : date d'arrêté des états financiers consolidés définitifs pour l'exercice clos au 30 juin 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 21 septembre 2021

Date d’arrêté des états financiers consolidés définitifs pour l'exercice clos au 30 juin 2021

Dans son communiqué de presse du 25 août 2021 relatif à la publication des résultats annuels provisoires à fin juin 2021, Ramsay Santé indiquait que les états financiers consolidés définitifs pour l'exercice clos en juin 2021 seraient approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 23 septembre 2021.

L’arrêté définitif de ces comptes et leur révision par les auditeurs nécessitant un délai complémentaire, il est désormais prévu que les états financiers consolidés définitifs pour l'exercice clos au 30 juin 2021 soient approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 20 octobre 2021.

À propos de Ramsay Santé

Après l'acquisition du groupe Capio AB en 2018, Ramsay Santé est devenu l'un des leaders de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 39 000 salariés et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

Ramsay Santé propose la quasi-totalité des spécialités médicales et chirurgicales dans trois secteurs d'activité : les hôpitaux généraux (médecine - chirurgie - obstétrique), les cliniques de soins de suite et de réadaptation, la santé mentale. Dans tous ses territoires, le groupe contribue aux missions de service public et à l'aménagement sanitaire du territoire, comme par exemple en Suède avec plus de 100 unités de soins de proximité.

La qualité et la sécurité des soins sont la priorité du groupe. A ce titre, notre groupe est aujourd'hui une référence en matière de médecine moderne, notamment en matière de soins ambulatoires et de récupération améliorée.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d’euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales ou d'imagerie, dans la construction ou la modernisation de ses établissements... Le groupe innove également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins de manière plus efficace au bénéfice du patient.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site web : www.ramsaysante.fr

Relations avec les investisseurs/analystes Relations avec la presse

Marcus Nord Brigitte Cachon

Tél. +46 733 97 72 57 Tél. +33 6 12 29 56 52

Marcus.Nord@capio.com b.cachon@ramsaygds.fr

