JCDecaux remporte le contrat publicitaire emblématique de Sydney Trains, incluant notamment un large portefeuille de grands formats digitaux

Paris, le 21 septembre 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté l’un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi JCDecaux comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais, pour une durée maximale de 10 ans. Ce gain représente également le plus gros contrat routier grand format individuel de New South Wales et offre aux annonceurs des opportunités de communication digitale grand format incomparables.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, JCDecaux investira dans la modernisation des 1 500 dispositifs du réseau de communication extérieure de Sydney Trains à New South Wales, afin d’accompagner les voyageurs dans toutes les étapes de leurs déplacements, depuis le hall jusqu’au quai, et de doubler la présence digitale de JCDecaux sur les routes de New South Wales.

La plupart des designs ont été conçus par le célèbre architecte Tzannes afin de déployer des solutions à la fois élégantes, durables et de grande qualité, avec notamment de nouveaux écrans digitaux haute définition XTrackTV au sein de dix hubs très fréquentés de la banlieue de Sydney, dont la gare de Circular Quay, ainsi que de nouveaux dispositifs digitaux routiers grand format (portrait et paysage).

Dans les gares, JCDecaux développera et modernisera l’ensemble des actifs avec une approche creative cohérente grâce à une technologie de pointe, afin de proposer une communication homogène au sein des différents environnements. Certains halls seront équipés pour la première fois d’écrans vidéo digitaux suspendus à fort impact de 4,5 m x 2,5 m. Les actuels actifs digitaux en format portrait seront remplacés par près de 300 nouveaux écrans de 75 pouces qui diffuseront les campagnes avec un affichage haute résolution.

À la suite des annonces du gouvernement de New South Wales, qui a confirmé que le confinement prendrait fin à partir de la mi-octobre, il est prévu que le contrat débute le 1er décembre 2021. Les nouvelles implantations commenceront au 1er janvier 2022.

En 2019, avant la pandémie de COVID-19, Sydney Trains enregistrait 420 millions de déplacements par an.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « L’ampleur, la qualité et l’impact de notre nouvelle offre dans les gares de Sydney Trains et les axes routiers offrent de nouvelles opportunités publicitaires aux marques pour toucher les voyageurs se déplaçant aux alentours de Sydney et à travers New South Wales. Ce réseau couvre non seulement le centre de Sydney, avec plus de 40% des nouveaux sites rattachés à la ville de Sydney, mais aussi North Sydney, Chatswood, Parramatta ou encore New South Wales. Pour JCDecaux, ce contrat majeur témoigne de notre longue collaboration avec Sydney Trains et de notre expérience sur ce marché. L’environnement ferroviaire offre des opportunités de développement digital exceptionnelles avec des audiences qui présentent une valeur d’attention élevée, idéales pour favoriser les ventes programmatiques dans lesquelles JCDecaux Australie est leader du marché. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€ - Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 1 082,3 m€

m€ Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays

10 230 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good, MSCI et CDP

964 760 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)

