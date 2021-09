LUMIBIRD : RESULTATS SEMESTRIELS 2021 : LUMIBIRD PROFITE DE LA REPRISE AVEC UN RESULTAT OPERATIONNEL COURANT MULTIPLIE PAR 3

English French

Lannion, le 21/09/2021 – 17h45

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 : LUMIBIRD PROFITE DE LA REPRISE AVEC UN RESULTAT OPERATIONNEL COURANT MULTIPLIE PAR 3

EBE ( 1) de 14,3 M€ en hausse de 88% ( +51% à périmètre constant )

Forte contribution aux résultats des deux divisions Photonique et Medical

+8,1 M€ de cash flow opérationnel, malgré des stocks en hausse





Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, publie des résultats semestriels en forte hausse, sous l’effet de la reprise et de l’intégration rapide d’Ellex au sein de la division Medical.

Extrait des états financiers consolidés semestriels condensés arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 21 septembre 2021

au 30 juin (en M€)



S1 2021



S1 2020



Variation Publiée Variation hors effet de périmètre (2) Valeur % Valeur % Chiffre d’affaires 75,4 45,8 +29,7 +65% +13,7 +30% Excédent Brut d’Exploitation (1) 14,3 7,6 +6,7 +88% +3,9 +51% % CA 19,0% 16,7% Résultat opérationnel courant 8,6 2,9 +5,7 +197% +3,8 +31% % CA 11,4% 6,3% Résultat opérationnel 8,0 (2,1) +10,1 - +8,4 - Résultat avant impôts 6,9 (2,6) +9,5 - +8,1 - Résultat net 5,1 (1,9) +7,0 - +6,1 -

(1) L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

(2) Périmètre historique excluant Ellex et les filiales commerciales EssMed acquises respectivement au 30 juin et 31 juillet 2020.

Reprise de la croissance organique confirmée au 1er semestre 2021

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD au 1er semestre 2021 s’élève à 75,4 M€, en hausse de 65% à données publiées et +13% en pro forma, confirmant ainsi la reprise de la croissance organique qui avait été amorcée au 4e trimestre 2020.

La division Photonique, à 34,7 M€ de chiffre d’affaires, progresse de 16% sur le semestre, avec une dynamique particulièrement forte des activités Industriel et Scientifique (+39% à 17,1 M€) et Défense/Spatial (+18% à 10,1M€). L’activité Lidar (-17% à 7,4M€) est en retrait, sous l’effet de retards d’approvisionnement.

La progression de la division Médical (40,7 M€, +158% en données publiées et +11% en pro forma) reflète à la fois la forte reprise du marché, fortement marqué par la crise sanitaire en 2020, et la bonne intégration d’Ellex notamment à travers le déploiement de synergies commerciales porteuses de croissance.

Forte contribution aux résultats des deux divisions

Synthèse des résultats par division

En M€



S1 2020 S1 2021 Photonique Médical TOTAL Photonique Médical TOTAL CA 29,9 15,8 45,8 34,7 40,7 75,4 EBE 5,7 2,0 7,6 6,7 7,6 14,3 En % du CA 18,9% 12,4% 16,7% 19,2% 18,8% 19,0% ROC 2,3 0,6 2,9 3,7 4,9 8,6 En % du CA 7,7% 3,8% 6,3% 10,7% 11,9% 11,4%

LUMIBIRD enregistre au 1er semestre 2021 un résultat opérationnel courant de 8,6 M€, soit 11,4% du chiffre d’affaires, à comparer à 6,3% un an plus tôt.

Cette performance reflète une contribution des deux divisions, avec un taux de marge opérationnelle de 10,7% pour la division Photonique et 11,9% pour la division Médical. Elle reflète à la fois la croissance des activités, la maîtrise des charges externes et l’intégration rapide et réussie d’Ellex au sein de la division.

Au cours du semestre, le Groupe a réussi à maintenir sa marge brute à des niveaux élevés par rapport au s1 2020 (66,9% vs 68,3% en Photonique et 60,0% vs 62,6% en Médical), et ce malgré les augmentations de prix liées à la situation de pénurie de composants et de matières premières.

La forte croissance et la maîtrise des charges ont permis d’afficher un résultat opérationnel courant multiplié par près de 3, à 8,6 M€.

Sans éléments exceptionnels particuliers sur la période, le résultat opérationnel s’élève à 8,0 M€, contre une perte de 2,1 M€ au 1er semestre 2020.

Après un résultat financier de -1,1 M€ (vs -0,5 M€ au S1 2020) reflétant un endettement brut en hausse, et des impôts à 1,8 M€ (vs -0,7 M€ au S1 2020), le résultat net ressort à 5,1 M€, contre une perte de 1,9 M€ au 1er semestre 2020.

Situation bilantielle solide

Extrait du bilan consolidé

(en M€) 31.12.2020 30.06.2021 Goodwill 69,2 69,7 Actifs non courants (hors Goodwill) 74,1 75,0 Actifs courants (hors trésorerie) 82,0 87,4 Trésorerie et équivalent de trésorerie 80,3 79,9 TOTAL ACTIF 305,6 312,0 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 163,7 169,8 Passifs financiers1 non courants 71,5 78,8 Autres Passifs non courants 13,0 9,7 Passifs financiers courants 16,8 10,9 Passifs courants 40,6 42,8 TOTAL PASSIF 305,6 312,0

La dette financière nette, composée de 89,7 M€ de dette financière brute et 79,9 M€ de trésorerie active, s’élève au 30 juin à 9,8 M€, pratiquement inchangée par rapport au 31 décembre 2020.

Cette situation financière solide permet au Groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance externe.

Analyse des flux de trésorerie

En M€ 30/06/2020 30/06/2021 Flux de trésorerie générés par l’activité (0,8) 8,1 Dont MBA avant impôt et frais financier 2,7 14,5 Dont Variation du BFR (3,5) (7,7) Dont Impôts décaissés ns 1,3 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (59,0) (7,7) Dont Investissements industriels (5,0) (4,8) Dont croissance externe (53,5) (2,3) Dont autres actifs financiers (0,6) (0,5) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 88,8 (1,0) Dont Augmentation de capital 35,6 - Dont nouveaux financements nets 55,2 (0,1) Dont service de la dette (0,5) (0,8) Dont autres variations (1,4) (0,1) VARIATION DE TRESORERIE2 29,0 (0,6)

La principale variation notable sur le semestre est l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement, (+7,7 M€) qui s’explique principalement par la hausse des stocks (6,3 M€) pour faire face à la situation de pénurie de composants qui impacte toutes les industries cette année. La hausse des stocks, la stratégie d’approvisionnement et l’intégration de la fabrication de composants clés permettent au Groupe de poursuivre son activité et livrer ses commandes sans à-coups.

Perspectives

Fort de ses performances sur le semestre, avec un carnet de commandes traduisant le dynamisme de ses marchés et de nouvelles synergies d’intégration attendues sur la division Médical, LUMIBIRD confirme ses objectifs d’un doublement de son chiffre d’affaires publié entre 2020 et 2023 sous l’effet de la croissance organique et externe, et d’une marge d’EBE(1) en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.

Parmi les dossiers de croissance externe à l’étude, deux ont été communiqués au marché cette année, dans le domaine Défense/Spatial : il s’agit des dossiers SAAB et CILAS.

Par ailleurs, pour accompagner sa croissance, LUMIBIRD renforce considérablement son comité exécutif qui passe de 4 à 10 membres, avec notamment la nomination de responsables au niveau industriel, financier, IT et compliance, achats et transformation.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T3 2021, le 25/10/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de 870 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

1 Les passifs financiers (courant et non courants) intègrent les dettes de location en application d’IFRS16

2 La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l’actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan

