[Communiqué de presse iliad] Le Groupe iliad annonce le rachat de l'opérateur UPC Poland

French English

Communiqué de presse

Paris, le 22 septembre 2021

Le Groupe iliad annonce le rachat de l'opérateur UPC Poland

Suite à l'annonce du 30 juillet 2021, le Groupe iliad et Liberty Global annoncent aujourd'hui la signature d'un accord en vue de la cession, par Liberty Global, de 100% du câblo-opérateur polonais UPC Poland à Play – une filiale du Groupe iliad - pour une valeur d'entreprise de 7,0 milliards de zlotys.

Intérêt stratégique de la transaction

Après le rachat de Play fin 2020, l'acquisition d'UPC Poland représente une nouvelle étape pour iliad sur le marché polonais des télécommunications. Ensemble, les 2 opérateurs deviendront le 2ème opérateur télécom de Pologne avec, pour 2020, un chiffre d'affaires combiné de 1,96 milliard d'euros et un EBITDAaL1 de 697 millions d'euros.

UPC Poland est l’un des principaux fournisseurs d'accès à Internet de Pologne avec 3,7 millions de foyers couverts en Fibre2 et 1,5 million d'abonnés. UPC Poland a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 1,698 milliard de zlotys et un EBITDAaL de 757 millions de zlotys.

Principaux éléments à retenir de la transaction

L'acquisition d'UPC Poland par le Groupe iliad se réalise sur une valeur d'entreprise de 7,0 milliards de zlotys, soit 1,53 milliard d'euros3, correspondant à un multiple d'EBITDAaL 2020 de 9,3x avant synergies et autour de 7x après synergies de revenus et de coûts. La transaction sera financée en dette et trésorerie disponible au niveau de Play. Le Conseil d'Administration du Groupe iliad a unanimement approuvé l'opération.

Après finalisation de l'opération, UPC Poland deviendra une filiale de Play. La combinaison d'UPC Poland et de Play viendra renforcer l'innovation et l'investissement dans les réseaux de nouvelle génération pour les particuliers et les entreprises.

La finalisation de la transaction est attendue pour le 1er semestre 2022 après approbation par les autorités compétentes. Cette opération est l’aboutissement de l’offre indicative annoncée le 30 juillet 2021, dont les termes avaient été communiqués à l’expert indépendant BMA dans le cadre de l'OPAS qui clôturera le 24 septembre prochain. Elle est sans impact sur les conditions financières de l'offre.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad : "L'acquisition d'UPC Poland s'inscrit dans une logique d'accélération des investissements dans la Fibre et consolide notre vision et notre détermination d'investir dans les réseaux et les services de nouvelles générations mobiles et fixes en Pologne. Cette ambition contribuera à la transformation numérique de l'économie polonaise et bénéficiera aux consommateurs et aux entreprises avec des offres innovantes et performantes. Dans l’attente de la finalisation de l’opération, nous nous réjouissons d’unir nos forces et d’accueillir les employés d’UPC Poland au sein de la famille Play / iliad."

Jean-Marc Harion, Directeur Général de Play : “La combinaison avec UPC Poland offre à Play une opportunité unique de changer d'envergure et nous sommes impatients de commencer à travailler avec les équipes d'UPC Poland afin de réaliser notre ambition. Play a démontré sa capacité à répondre aux besoins de ses abonnés et UPC Poland a construit une plateforme très solide fondée sur des critères de haute qualité. Play et UPC combineront leurs forces pour créer un acteur convergent puissant en Pologne."





1 Sur la base de la définition de l'OFCF de Liberty Global ajusté de la quote-part de coûts centraux

2 FTTx

3 Sur la base d'un cours EUR / PLN de 4,60 au 20 septembre 2021





A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte près de 15 000 collaborateurs au service de 42,7 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros en 2020. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin juin 2021, plus de 20 millions d’abonnés particuliers (13,3 millions d’abonnés mobiles et 6,8 millions d’abonnés fixes). Le 23 mars 2021, le Groupe iliad a lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin juin 2021 plus de 7,8 millions d’abonnés. Avec l’acquisition, en novembre 2020, de l’opérateur mobile polonais Play, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).

Pour en savoir plus

www.iliad.fr

Pour nous suivre



Twitter @GroupeIliad

LinkedIn Free Groupe iliad

Contacts



Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr





Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

Pièce jointe