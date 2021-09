Fiberklaar choisit Solutions 30 en tant que partenaire pour ses déploiements FTTH en Flandre (Belgique)

English French Dutch

Signature d’un accord-cadre de 3 ans renouvelable pour connecter 60 000 foyers par an

Fiberklaar, entreprise fondée en 2021 par EQT Infrastructure et Proximus pour concevoir, construire et entretenir un réseau FTTH ouvert et accessible à tous les opérateurs en Flandre, a sélectionné Solutions 30 comme l’un de ses principaux partenaires.

Au cours des sept prochaines années, Fiberklaar a pour ambition de connecter 1,5 million de foyers à l’Internet très haut débit et d’installer 300 000 connexions dans les deux années à venir. Dans le cadre de son processus de sélection de partenaires à long terme qui contribueront à bâtir le plus grand réseau haut débit de Flandre, Fiberklaar a sélectionné Solutions 30 et lui a confié la connexion de 60 000 foyers par an. Les deux sociétés ont signé un accord-cadre avec effet au 21 septembre 2021.

Commentant cet accord, Rik Missault, Chief Executive Officer de Fiberklaar, a déclaré : « Nous sommes très heureux de compter Solutions 30 parmi nos principaux partenaires dans notre plan ambitieux de développement d’un réseau de fibre optique ouvert en Flandre. Cette coopération à long terme avec une entreprise expérimentée est vitale pour nous afin de fournir aux foyers flamands un Internet ultra rapide et stable. Solutions 30 a déjà commencé les préparatifs du déploiement à Lokeren et d’autres villes vont suivre. »

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions 30, s’est réjoui de cet accord : « Nous remercions Fiberklaar pour sa confiance. Au cours des cinq dernières années, Solutions 30 a développé une grande expertise dans le déploiement de la fibre optique, notamment en France, en Pologne et en Espagne, ce qui va nous aider à accompagner la montée en charge rapide des déploiements FTTH en Flandre. Nous sommes très fiers de faire partie d’un projet d’une telle envergure et nous nous engageons pleinement à pérenniser son succès, tout en créant de la valeur et des opportunités d’emplois dans le pays. Ce nouveau contrat pour Solutions 30 en Belgique prouve notre capacité à accélérer la croissance lorsque nous atteignons la taille critique dans une région et témoigne de notre engagement continu sur le marché du numérique, en plein essor dans toute l’Europe. »

À propos de Fiberklaar

Fiberklaar conçoit, déploie et assure la maintenance du réseau fibre optique en Flandre et entend apporter sa technologie "Fiber To The Home" à de nombreuses villes et municipalités flamandes. La société ambitionne de rendre éligible à la fibre 1,5 million de foyers flamands d'ici 2028. La technologie FTTH fait entrer la fibre dans le foyer et permet une communication ultra-rapide et stable. Fiberklaar déploie un réseau ouvert à tous les opérateurs. Le siège social est situé à Gand. Les principaux actionnaires sont Proximus et la société suédoise EQT Infrastructure, qui possède une grande expérience dans la construction de réseaux de fibres optiques en France, en Scandinavie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Plus d'informations : www.fiberklaar.be

À propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 SE est cotée à l’Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF 120 | CAC Mid 60. Visitez notre site Web pour plus d’informations : www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 1 86 86 00 63 | shareholders@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Flore Larger - Tél : +33 6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe