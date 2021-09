Fiberklaar kiest Solutions 30 als belangrijke partner om breedbandglasvezelverbindingen tot aan de woning (Fiber to the Home of FTTH) aan te bieden in Vlaanderen

English French Dutch

Verlengbare masterovereenkomst van drie jaar ondertekend voor 60.000 aangesloten woningen per jaar

Fiberklaar, een fibernetwerkbedrijf dat in 2021 door EQT Infrastructure en Proximus werd opgericht om een FTTH-netwerk – openbaar en toegankelijk voor alle operatoren in Vlaanderen – te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden, heeft Solutions 30 als een van zijn belangrijkste partners gekozen.

Fiberklaar wil de komende zeven jaar 1,5 miljoen woningen van ultrasnel internet voorzien en de komende twee jaar 300.000 aansluitingen verzekeren. Bij de selectie van partners die op de lange termijn het grootste breedbandnetwerk in Vlaanderen moeten helpen opzetten, heeft Fiberklaar zijn oog laten vallen op Solutions 30, dat 60.000 woningen per jaar zal mogen aansluiten. Beide ondernemingen hebben een masterovereenkomst ondertekend die op 21 september 2021 zal ingaan.

Rik Missault, CEO van Fiberklaar, zei over die overeenkomst het volgende:

“We zijn bijzonder blij Solutions 30 tot onze voornaamste partners te mogen rekenen bij ons ambitieuze plan om een open glasvezelnetwerk aan te leggen in Vlaanderen. Deze langdurige samenwerking met een ervaren bedrijf is voor ons van cruciaal belang om de inwoners van Vlaanderen supersnel en stabiel internet te kunnen aanbieden. Solutions 30 is reeds begonnen met de voorbereidingen voor de uitrol in Lokeren en er zullen snel meer steden volgen.”

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer van Solutions 30, verklaarde: “We willen Fiberklaar bedanken voor hun vertrouwen. Solutions 30 heeft de afgelopen vijf jaar een enorme expertise op het gebied van glasvezel ontwikkeld, in het bijzonder in Frankrijk, Polen en Spanje, die ons zal helpen om de snelle opschaling van de FTTH-uitrol in Vlaanderen te ondersteunen. We zijn bijzonder trots deel te mogen uitmaken van een dergelijk groot project en zullen ons uiterste best doen om het welslagen ervan te verzekeren en tegelijkertijd waarde en arbeidskansen te creëren in het land. Deze nieuwe overeenkomst voor Solutions 30 in België bewijst dat wij in staat zijn om groeiversnelling te realiseren wanneer we de kritische omvang in een bepaalde regio hebben bereikt en geeft aan dat wij ons blijven engageren voor de markt van digitale communicatie, die overal in Europa in de lift zit.”

Over Fiberklaar

Fiberklaar is het fibernetwerkbedrijf in Vlaanderen en wil haar “Fiber To The Home” technologie brengen tot veel Vlaamse steden en gemeentes. Het bedrijf wil 1,5 miljoen Vlaamse woningen ‘fiberklaar’ maken tegen 2028. Deze fibertechnologie brengt glasvezel tot binnen in de woning en laat een supersnelle en stabiele communicatie toe. Fiberklaar biedt een open netwerk aan voor alle operatoren. De hoofdzetel bevindt zich in Gent. Hoofdaandeelhouders zijn Proximus en het Zweedse EQT Infrastructure, die een ruime ervaring heeft met het aanleggen van fibernetwerken in Frankrijk, Scandinavië, Duitsland en Nederland. Meer info: www.fiberklaar.be

Over Solutions 30 SE

De groep Solutions 30 is Europees leider in oplossingen voor nieuwe technologieën. Haar doel is de technologische veranderingen die ons dagelijks leven transformeren toegankelijk te maken voor particulieren en bedrijven: gisteren IT en internet, vandaag digitaal en morgen de technologieën die de hele wereld onderling steeds meer in realtime verbinden. Sinds de oprichting werden meer dan 30 miljoen interventies uitgevoerd door een netwerk van meer dan 15.700 plaatselijke technici. Vandaag is Solutions 30 actief in heel Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, het Iberisch Schiereiland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Het aandelenkapitaal van Solutions 30 SE bestaat uit 107.127.984 aandelen, gelijk aan het aantal stemmen dat theoretisch kan worden uitgebracht.

Solutions 30 SE staat genoteerd aan de Euronext Parijs (ISIN FR0013379484 - code S30). Indices: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF 120 | CAC Mid 60. Bezoek onze website voor meer informatie: www.solutions30.com

