EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE – 22.9.2021 KLO 11:00

Efecte Oyj: Tietoja kilpailijan muutoksenhausta koskien Kansaneläkelaitoksen hankintapäätöstä

Efecte Oyj on saanut tietoonsa, että Sofigate Services Oy on toimittanut markkinaoikeudelle valituksen, joka koskee Kansaneläkelälaitoksen (Kela) päätöstä valita Efecte Finland Oy palvelunhallinnan ohjelmistoratkaisun toimittajaksi. Efecte tiedotti valinnasta pörssitiedotteella 7.9.2021. Sofigate Services Oy on jättänyt päätöksestä myös hankintaoikaisuvaatimuksen Kansaneläkelaitokselle.

Sofigate Services Oy:n tarjous tuli toiseksi tarjousvertailussa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaan hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, ennen kuin markkinaoikeus on käsitellyt valituksen.

Lisätietoja:

Tatu Paavilainen

Head of IR

Efecte Oyj

tatu.paavilainen@efecte.com

0400 383 064

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

