Van Lanschot Kempen: BAVA stemt in met benoeming Brigitte Boone tot lid Raad van Commissarissen en neemt kennis van de voorgenomen benoeming Maarten Edixhoven tot lid en voorzitter Raad van Bestuur

English Dutch

s-Hertogenbosch/Amsterdam, 22 september 2021



De buitengewone algemene vergadering (BAVA) heeft op 22 september 2021 ingestemd met de benoeming van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen. De BAVA heeft daarnaast kennisgenomen van de voorgenomen benoeming van Maarten Edixhoven tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur per 1 oktober 2021.

Frans Blom, voorzitter Raad van Commissarissen: 'We zijn verheugd met de benoeming van Brigitte en we wensen haar veel succes toe als lid van onze Raad van Commissarissen. Per 1 oktober verwelkomen we Maarten en per deze datum nemen we ook afscheid van onze huidige voorzitter Karl Guha.

De resultaten en groei van Van Lanschot Kempen over de afgelopen jaren onder leiding van Karl spreken voor zichzelf, maar ook de betrokkenheid binnen de organisatie, de ondernemersgeest en gedrevenheid van de medewerkers zijn ongekend hoog. We gaan Karl missen als bestuurder, als collega en bovenal als zeer inspirerende leider. We zijn Karl zeer dankbaar voor het leiden van de transformatie van algemene bank tot de onafhankelijke, toonaangevende, geïntegreerde wealth manager.

We wensen Maarten veel succes en we hebben er het volste vertrouwen in dat we onder zijn leiding de huidige, succesvolle, klantgerichte groeistrategie verder kunnen uitbouwen.’

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op de pagina Aandeelhoudersvergaderingen.

FINANCIËLE AGENDA

4 oktober 2021 Ex-dividend datum

12 oktober 2021 Betaaldatum dividend 2019 en resterend dividend 2020

29 oktober 2021 Publicatie trading update derde kwartaal 2021

24 februari 2022 Publicatie jaarcijfers 2021

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com



Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Bijlage