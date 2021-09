Delphix nomme Josh Harbert au poste de directeur marketing

Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

REDWOOD CITY, Californie, 22 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , la société de données leader du secteur pour DevOps, a annoncé aujourd'hui la nomination de Josh Harbert au poste de directeur marketing. M. Harbert sera responsable de la création d'une organisation marketing de classe mondiale, de l'accélération de la génération de pipelines, de l'amplification de la notoriété des produits et de la marque et de l'augmentation de l'engagement des clients avec Delphix.



« Le leadership analytique et axé sur les revenus de Josh, associé à son expérience éprouvée pour permettre aux entreprises technologiques de développer leurs parts de marché de manière dynamique, sera un excellent atout alors que nous continuons à saisir notre grande opportunité de marché », a déclaré Steven Chung, président des opérations sur le terrain à l'échelle mondiale chez Delphix.

Leader axé sur les résultats, M. Harbert apporte plus de deux décennies d'expérience en marketing dans des entreprises à forte croissance, mettant particulièrement l'accent sur la génération de pipelines, les stratégies de croissance marketing basées sur des comptes, le dimensionnement des équipes marketing et des piles technologiques, le marketing client et l'engagement de cadres.

L'expérience de leadership marketing de M. Harbert comprend des postes chez Apptio, Qumulo et, plus récemment, Tanium. Alors qu'il travaillait chez Apptio, il a joué un rôle déterminant dans la croissance de la société, passant d'un stade précoce à une introduction en bourse, jusqu'à une vente de 2 milliards de dollars à des capitaux privés en 2019.

En plus de diriger une organisation marketing mondiale, il a mené une équipe responsable de l'élaboration de normes et de bonnes pratiques validées pour aider les cadres informatiques à communiquer le coût, la qualité et la valeur des investissements informatiques à leurs partenaires commerciaux. Cela a établi une nouvelle catégorie et communauté avec des milliers de leaders informatiques.

« L'approche DevOps unique de Delphix face aux problèmes de conformité et de sécurité modernes change la donne pour les entreprises de tous les secteurs », a déclaré M. Harbert. « Nos solutions libèrent la puissance des données et stimulent l'innovation pour certaines des plus grandes marques mondiales. Je suis ravi de diriger l'équipe marketing de Delphix et de créer des opportunités de partager des histoires clients convaincantes, d'accroître la notoriété de notre marque et de veiller à ce que chaque leader du développement d'applications et directeur des systèmes d'information adopte la plateforme de données DevOps Delphix. »

La nomination de M. Harbert est à ce jour la dernière d'une série de nominations de cadres pour Delphix, suite à l'annonce de l'arrivée du PDG de HashiCorp, David McJannett, au conseil d'administration , de Tammi Warfield au poste de vice-présidente principale de la réussite des clients , de Steve Barrett au poste de vice-président principal des opérations internationales et de Pritesh Parekh au poste de directeur de la confiance et de la sécurité et vice-président de l'ingénierie .

À propos de Delphix

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d'applications, la modernisation, l'adoption du cloud et les programmes d'IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d'entreprise. Delphix masque les données pour assurer la conformité à la confidentialité, protège les données contre les attaques de type ransomware, et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend des API DevOps essentielles pour la transmission, l'actualisation, le rembobinage, l'intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt et Fannie Mae, utilisent Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter, et Facebook .