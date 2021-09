Delphix, 최고 마케팅 책임자에 Josh Harbert 선임

Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

미국 캘리포니아주 레드우드시티, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps를 위한 데이터 기업인 Delphix 는 최고 마케팅 책임자에 Josh Harbert를 선임했다고 밝혔다. Harbert는 앞으로 세계적 수준의 마케팅 조직 구축을 총괄하게 되며 파이프라인 형성을 가속화하고 제품 및 브랜드 인지도를 확대하는 한편 Delphix 고객사를 늘리는 데 초점을 맞추게 된다.



Delphix의 Worldwide Field Operations 대표인 Steven Chung은 “Josh의 분석 능력과 수익 창출 관련 리더십은 그 동안 다양한 테크 기업이 시장 점유율을 공격적으로 확대하는 데 기여한 검증된 역량과 결합되어 거대 시장 기회를 지속적으로 모색하는 우리 회사에 귀중한 자산이 될 것”이라고 밝혔다.

결과 지향적 리더로 평가되는 Harbert는 20여년 간 여러 고성장 기업에서 마케팅 분야 경험을 쌓았으며 파이프라인 형성, 어카운트 기반 마케팅 성장 전략, 마케팅팀 및 기술 스택 확대, 고객 마케팅, 경영진 참여에 중점을 두고 일해왔다.

Harbert는 Apptio, Qumulo, 가장 최근에는 Tanium에서 마케팅 분야 고위 경영진으로 근무했다. Apptio에서는 IPO를 통한 회사의 초기 단계 성장에 기여했으며 회사는 2019년 약 20억 달러에 사모투자사에 매각되었다.

글로벌 마케팅 조직을 이끈 이력 이외에도 또한 IT 경영진이 비즈니스 파트너와 IT 투자 비용, 품질, 가치에 대해 소통할 수 있도록 지원하는 다양한 표준 및 검증된 베스트 프랙티스 개발팀을 총괄하기도 했다. 이를 통해 수많은 IT 리더들로 구성된 새로운 카테고리와 커뮤니티가 구축되었다.

Harbert는 “보안 및 컴플라이언스 이슈에 대한 Delphix의 독창적인 DevOps 접근법은 산업 전반에 걸친 기업들에게 게임 체인저 역할을 하고 있다”면서 “우리 회사의 솔루션은 다양한 거대 글로벌 브랜드를 위해 데이터가 가진 힘을 현실로 구현하고 혁신을 가속화한다. 이러한 Delphix의 마케팅팀을 총괄하며 강력한 고객 스토리를 공유하고 브랜드 인지도 향상 기회를 창출하는 작업을 맡게 되어 기쁘다”고 말했다.

최근 Delphix는 HashiCorp CEO인 David McJannett를 Board of Directors 임원으로 영입하는 한편 Tammi Warfield를 Customer Success팀 SVP, Steve Barrett를 International Operations팀 SVP, Pritesh Parekh를 Chief Trust & Security Officer 및 Engineering팀 VP로 선임하는 등 경영진 인사를 단행했다.

Delphix 개요

Delphix는 DevOps를 위한 데이터 기업이다.

애플리케이션 출시, 성능 개선, 클라우드 도입, AI/ML 프로그램 테스팅에 있어 핵심적 요소다. 자사는 모든 엔터프라이즈 애플리케이션을 대상으로 자동화된 DevOps 데이터 플랫폼을 제공한다. Delphix는 프라이버시 컴플라이언스를 위해 데이터를 보호하고, 랜섬웨어에 대응해 데이터 보안을 실시하며 CI/CD를 위해 효율적인 가상화 형태의 데이터를 제공한다.

자사 플랫폼에는 데이터 프로비저닝, 리프레시, 리와인드, 통합, 버전 컨트롤을 위한 핵심 DevOps API를 포함한다. UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt, Fannie Mae와 같은 대기업들이 디지털 전환을 촉진하는 Delphix를 사용한다. 자세한 정보는 www.delphix.com , LinkedIn , Twitter, Facebook 에서 확인할 수 있다.