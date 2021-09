Delphix Melantik Josh Harbert Ketua Pegawai Pemasaran

Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

REDWOOD CITY, Calif., Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , syarikat data peneraju industri untuk DevOps, hari ini mengumumkan pelantikan Josh Harbert sebagai Ketua Pegawai Pemasaran. Harbert akan bertanggungjawab untuk membina organisasi pemasaran bertaraf dunia, mempercepat penjanaan rangkaian, meningkatkan kesedaran produk dan jenama serta meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan Delphix.



“Kepimpinan bersifat analisis dan berfokus pada pendapatan Josh, digabungkan dengan rekod prestasi yang telah terbukti dalam membolehkan syarikat teknologi mengembangkan bahagian pasaran secara agresif, akan menjadi aset yang hebat sementara kita terus melaksanakan peluang pasaran besar kita,” kata Steven Chung, Presiden, Operasi Lapangan Seluruh Dunia, di Delphix.

Seorang pemimpin yang berorientasikan hasil, Harbert membawakan pengalaman pemasaran lebih daripada dua dekad di syarikat yang mempunyai pertumbuhan tinggi dengan fokus khusus pada penjanaan rangkaian, strategi pertumbuhan pemasaran berdasarkan akaun, penskalaan pasukan pemasaran dan tindanan teknologi, pemasaran pelanggan dan keterlibatan eksekutif.

Pengalaman kepimpinan pemasaran Harbert termasuklah di Apptio, Qumulo, dan paling terkini, Tanium. Semasa di Apptio, beliau berperanan penting dalam pertumbuhan syarikat daripada peringkat awal melalui IPO sehinggalah penjualan bernilai $2B kepada ekuiti persendirian pada tahun 2019.

Selain memimpin organisasi pemasaran global, beliau mengetuai pasukan yang bertanggungjawab untuk membangunkan standard dan amalan terbaik yang disahkan bagi membantu eksekutif IT menyampaikan kos, kualiti, dan nilai pelaburan IT kepada rakan kongsi perniagaan mereka. Ini mewujudkan kategori dan komuniti baharu dengan ribuan pemimpin IT.

“Pendekatan DevOps Delphix yang unik terhadap isu keselamatan dan pematuhan moden merupakan pengubah keadaan untuk perniagaan dalam setiap sektor,” kata Harbert. “Penyelesaian kami membuka kunci kuasa data dan memacu inovasi untuk sesetengah jenama global yang terbesar. Saya teruja untuk memimpin pasukan pemasaran di Delphix dan mewujudkan peluang untuk berkongsi kisah pelanggan yang menarik, mengembangkan kesedaran jenama kami dan memastikan setiap CIO dan ketua pembangunan aplikasi menggunakan Platform Data DevOps Delphix."

Harbert merupakan pelantikan terkini dalam satu siri pelantikan eksekutif untuk Delphix, susulan berita bahawa CEO HashiCorp, David McJannett, telah menyertai Lembaga Pengarah , Tammi Warfield menyertai sebagai Naib Presiden Kanan Kejayaan Pelanggan , Steve Barrett menyertai sebagai Naib Presiden Kanan Operasi Antarabangsa , dan Pritesh Parekh menyertai sebagai Ketua Pegawai Kepercayaan dan Keselamatan, dan Naib Presiden Kejuruteraan .

Perihal Delphix

Delphix ialah syarikat data yang peneraju industri bagi DevOps.

Data adalah penting untuk menguji pelancaran aplikasi, pemodenan, penggunaan awan dan program AI/ML. Kami menyediakan platform data DevOps berautomasi untuk semua aplikasi perusahaan. Delphix menopengkan data untuk pematuhan privasi, melindungi data daripada perisian tebusan, menyampaikan data yang berkesan dan dimayakan untuk CI/CD.

Platform kami merangkumi API DevOps penting untuk peruntukan, muat semula, gulung semula, penyepaduan dan kawalan versi data. Syarikat terkemuka, termasuk UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt, and Fannie Mae, menggunakan Delphix untuk mempercepat transformasi digital. Untuk maklumat lanjut, lawati www.delphix.com atau ikuti kami pada LinkedIn , Twitter, dan Facebook .