Delphix benoemt Josh Harbert als Chief Marketing Officer

REDWOOD CITY, Californië, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , het toonaangevende gegevensbedrijf voor DevOps, kondigde vandaag de benoeming aan van Josh Harbert als Chief Marketing Officer. Harbert is verantwoordelijk voor het opzetten van een toonaangevende marketingorganisatie, het versnellen van het genereren van pijplijnen, het vergroten van de bekendheid met producten en merken en het vergroten van de betrokkenheid van klanten bij Delphix.



"Josh's analytische en op omzet gerichte leiderschap, in combinatie met zijn bewezen staat van dienst in het bieden van technologische bedrijven om hun marktaandeel sterk te laten groeien, zal een groot pluspunt zijn als we onze grote marktkansen blijven benutten", aldus Steven Chung, President, Worldwide Field Operations bij Delphix.

Harbert is resultaatgericht en heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van marketing bij snelgroeiende bedrijven, met een bijzondere focus op het genereren van pijplijnen, op accounts gebaseerde marketinggroeistrategieën, het schalen van marketingteams en technologiestacks, klantmarketing en betrokkenheid van leidinggevenden.

De ervaring van Harbert op het gebied van marketingleiderschap heeft hij opgedaan bij Apptio, Qumulo, en onlangs bij Tanium. Toen hij bij Apptio werkte, had hij een belangrijke rol in de groei van het bedrijf in een vroeg stadium via de beursintroductie en een uiteindelijke verkoop van $ 2 miljard aan private equity in 2019.

Naast het leiden van een wereldwijde marketingorganisatie leidde hij een team dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van standaarden en gevalideerde best practices om IT-managers te helpen de kosten, kwaliteit en waarde van IT-investeringen aan hun zakenpartners te communiceren. Dit heeft een nieuwe categorie en community gecreëerd met duizenden IT-leiders.

"Delphix's unieke DevOps-benadering van moderne beveiligings- en complianceproblemen is een doorbraak voor bedrijven in elke sector", aldus Harbert. "Onze oplossingen maken gebruik van de kracht van gegevens en stimuleren innovatie voor enkele van de grootste internationale merken. Ik vind het geweldig om het marketingteam van Delphix te leiden en kansen te creëren om boeiende verhalen van klanten te delen, ons merkbewustzijn te vergroten en ervoor te zorgen dat elke CIO en leider op het gebied van applicatieontwikkeling het Delphix DevOps-gegevensplatform omarmt."

Harbert is de laatste in een reeks bestuurlijke aanstellingen voor Delphix, volgend op het nieuws dat de CEO van HashiCorp, David McJannett, zich bij de Raad van bestuur heeft gevoegd, Tammi Warfield is aangetreden als SVP of Customer Success , Steve Barrett is aangetreden als SVP of International Operations en Pritesh Parekh is aangetreden als Chief Trust & Security Officer, and VP of Engineering .

Over Delphix

Delphix is het toonaangevende databedrijf voor DevOps.

Data is essentieel voor het testen van applicatiereleases, modernisering, cloud-adoptie en AI/ML-programma's. Wij bieden een geautomatiseerd DevOps-gegevensplatform voor alle bedrijfsapplicaties. Delphix maskeert gegevens voor privacynaleving, beveiligt gegevens tegen ransomware en levert efficiënte, gevirtualiseerde data voor CI/CD.

Ons platform bevat essentiële DevOps API's voor aanlevering, actualisatie, rewind, integratie en versiebeheer van data. Toonaangevende bedrijven, waaronder UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt en Fannie Mae gebruiken Delphix om de digitale transformatie te versnellen. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn , Twitter en Facebook .