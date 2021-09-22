Delphix任命Josh Harbert担任首席营销官

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加利福尼亚州雷德伍德城, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 开发运维（DevOps）行业领先数据公司 Delphix 今天宣布任命Josh Harbert担任首席营销官。Harbert将负责建立一个世界级的营销组织，加速管道形成，扩大产品和品牌知名度，并加强客户与Delphix的互动。



“Josh的分析和以收入为重心的领导地位，加上他在让技术公司积极发展市场份额方面久经考验的往绩，将是我们继续抓住巨大市场机会的巨大资产，”Delphix全球现场运营事业部总裁Steven Chung表示。

作为一位结果导向领导者，Harbert为高增长公司带来了20多年的营销经验，尤其注重于管道形成、基于客户的营销增长战略、扩大营销团队和技术堆栈、客户营销和高管参与。

Harbert的营销领导经验跨越Apptio、Qumulo以及最近的Tanium。在Apptio期间，他对公司从早期到IPO以及最终在2019年向私募股权公司出售20亿美元的发展成就起到了重要作用。

除了领导全球营销组织外，他还领导一个团队负责制定标准和验证最佳实践，以帮助IT高管将IT投资的成本、质量和价值传达给业务合作伙伴。这就建立了一个有成千上万IT领导者的新的类别和社区。

Harbert表示：“Delphix在现代安全和合规问题方面的独特DevOps方法是每个行业企业的游戏规则改变者。我们的解决方案释放了数据的力量，并推动了一些全球最大品牌的创新。我很高兴能领导Delphix的营销团队，并创造机会分享令人信服的客户故事，提高我们的品牌知名度，并确保每一位首席信息官和应用开发领导者都欢迎Delphix的DevOps数据平台。”

Harbert成为Delphix一系列高管任命中最近的一位，之前获任命的人员有HashiCorp首席执行官David McJannett加入 公司董事会 ，Tammi Warfield加入公司并担任 客户成功高级副总裁 ，Steve Barrett加入公司并担任 国际运营高级副总裁 ，以及Pritesh Parekh加入公司并担任 首席信任与安全官兼工程副总裁 。

关于Delphix

Delphix是DevOps（开发运维）行业领先的数据公司。

数据对于测试应用发布、现代化、云部署和AI/ML程序至关重要。我们为所有企业应用提供自动化DevOps数据平台。Delphix致力于为隐私合规、勒索软件防护提供数据的遮护和保护，并为CI/CD提供高效的虚拟化数据。

我们平台拥有数据供应、刷新、重放、集成和版本控制的基本DevOps API。许多领先公司委托Delphix来加速数字化转型，包括UKG、Choice Hotels、J.B. Hunt和Fannie Mae等。如需了解更多信息，请访问 www.delphix.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 关注我们。