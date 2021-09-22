Delphix 任命 Josh Harbert 擔任營銷總監

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加州紅木城, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps 行業領先數據公司 Delphix 今天宣佈委任 Josh Harbert 為營銷總監。Harbert 將負責建構世界級的營銷組織、加速產品線生產、增強產品和品牌意識，並提高 Delphix 的客戶參與度。



Delphix 全球現業務營運總裁 Steven Chung 表示：「Josh 的分析力和以收入為本的領導力，再加上他在協助技術公司積極發展市場佔有率方面的往績，將成為我們繼續執行巨大市場機會的上佳資產。

Harbert 是以結果為先的領導者，為高增長公司帶來 20 多年的營銷經驗，特別專於產品線產生、客戶為本的營銷增長策略、擴展營銷團隊和技術堆疊、客戶營銷，以及行政參與。

Harbert 的營銷領導經驗橫跨 Apptio、Qumul 及最近的 Tanium。在 Apptio，他協助公司從早期至新股發行的增長，並最終在 2019 年以 20 億美元的價格出售予私募股權。

除了領導全球營銷組織外，他亦領導一支負責制定標準和驗證最佳實務的團隊，以協助資訊科技行政人員傳達資訊科技投資的成本、質量和價值資料。此舉建立了一個新的類別和社區，涵蓋成千上萬的資訊科技領導者。

Harbert 表示：「Delphix 對現代安全和合規事宜的獨特 DevOps 方法改變了各個行業企業的遊戲規則。我們的解決方案可為不少最大型的全球品牌釋放數據的力量和推動創新。我很高興能夠領導 Delphix 的市場推廣團隊，並締造機會分享引人注目的客戶故事，提高我們的品牌知名度，並確保每個資訊總監和應用程式開發領導者都支援 Delphix DevOps 數據平台。」

Harbert 成為 Delphix 一系列行政任命的最新成員，繼 HashiCorp 行政總裁 David McJannett 加入 董事會 的消息後，Tammi Warfield 加入成為 客戶成功副總裁 ，而 Steve Barrett 加入 國際營運副總裁 的行列，以及 Pritesh Parekh 擔任 信任及安全總監和工程副總裁 。

關於 Delphix

Delphix 是業界領先的 DevOps 數據公司。

數據對於測試應用程式發佈、現代化、雲端採用和人工智能／機器學習程式至關重要。我們為所有企業應用提供自動化的 DevOps 數據平台。Delphix 基於私隱合規性屏蔽數據，保障數據免受勒索軟件攻擊，並為 CI/CD 提供高效的虛擬數據。

我們的平台包括用於數據配置、重新整理、回顧、整合和版本控制的基本 DevOps 應用程式介面。UKG、Choice Hotels、J.B. Hunt 和 Fannie Mae 等領先公司使用 Delphix 來加速數碼轉型。如需更多資訊，請瀏覽 www.delphix.com 或在 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 上關注我們。